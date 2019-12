Predsednik Borut Pahor si je zaželel, da bi enotnost izpred 29 let navdihnila tudi nove generacije. Foto: UPRS (urad predsednika Republike Slovenija)/Daniel Novakovič/STA

Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru ob državnem prazniku čestital Slovenkam in Slovencem doma in po svetu ter državljankam in državljanom in ob tem izrazil veliko upanje glede skupne prihodnosti in ganjenost, ker se je v predsedniški palači ob tej priložnosti zbrala takšna množica ljudi.

Pahor je v govoru spomnil na besede tedanjega predsednika slovenske skupščine Franceta Bučarja ob razglasitvi rezultatov plebiscita. "Ta glasovalni izid mi omogoča, da slovesno razglasim pred tem visokim zborom, pred slovensko, jugoslovansko ter vso svetovno javnostjo, da se je slovenski narod na temelju trajne in neodtujljive pravice do samoodločbe odločil, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država," so zgodovinske Bučarjeve besede.

Predsednik republike je zbranim zaželel, da bi ob podobnih usodnih preizkušnjah tedanja enotnost navdihnila tudi zanamce. "Nikoli prej in nikoli pozneje nisem imel od blizu priložnosti spremljati politike v tej svoji lepoti, kot je bila takrat" se je spominjal tedanje politike, ki je po njegovih besedah ustvarjala nekaj novega, bolj pravičnega, bolj svobodnega in ljudi navdajala z velikim upanjem, ne glede na razlike med njimi.

Pahor si tako želi, da bi bile nove generacije navdahnjene s to zgodovinsko izkušnjo in bi svojim otrokom lahko zapustile enako navdihujočo dediščino.

Kulturni program vrhunskih harmonikarjev

Praznični kulturni program so tokrat pripravili vrhunski harmonikarji. Denisu Novatu, prvemu slovenskemu svetovnemu prvaku na diatonični harmoniki, sta se pridružila aktualni svetovni prvak Dominik Innerkofler in David Beletić, dobitnik zlatega priznanja na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki je septembra letos v Portorožu potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike.

Po uradnem delu so si obiskovalci pod vodstvom uslužbencev državnega protokola ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike, ki je tudi odgovarjal na njihova vprašanja. Ogledali so si lahko tudi častno stražo garde Slovenske vojske, ki je bila v počastitev državnega praznika tradicionalno postrojena pred palačo.

Doslej je po navedbah urada predsednika republike predsedniško palačo ob državnih praznikih obiskalo že blizu 25.000 obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.