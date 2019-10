Foto: BoBo

Golubović je po koalicijskem srečanju pred sejo vlade napovedal, da si bodo še naprej prizadevali, da z Levico ohranijo stik, se pogovarjajo in poskušajo uskladiti. Na Levici pa je, da se odločijo, kako naprej, je dodal. Zadnja glasovanja v DZ-ju so pokazala, da koalicija, ki nima večine v DZ-ju, za sprejetje zakonodaje lahko dobi podporo pri različnih opozicijskih strankah, ne le pri Levici, s katero ima podpisan sporazum za letos.

"Delali bomo tako, kot smo delali zadnje pol leta. Pri določenih zakonih smo se poskušali uskladiti z vsemi, nekateri so nas podprli, nekateri ne," je spomnil Golubović. Manjšinska vlada po njegovih besedah pomeni veliko komuniciranja z vsemi, kar pa je dobro za državo in kakovost sprejetih aktov. Osebno pa ne vidi potrebe po tem, da bi sporazum z Levico še podpisali za v prihodnje.

Sodelovanje koalicije in Levice na nizki ravni

Levica sodelovanje z vlado pogojuje s tremi ključnimi točkami. Prvi pogoj je bila zavrnitev sprememb dohodninske lestvice, ki pa jih je DZ v sredo potrdil. Levica nasprotuje tudi ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, o čemer DZ razpravlja danes, glasoval pa bo v torek. Tretji pogoj pa je podpora njihovemu predlogu za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o čemer bo pristojni parlamentarni odbor odločal 6. novembra.

To bo tudi presečni datum za nadaljnje sodelovanje stranke z vladno koalicijo, je v sredo v izjavi v DZ-ju povedal koordinator Levice Luka Mesec. O tem bodo sicer odločali organi stranke. Za zdaj pa kaže, da koalicija teh pogojev ne bo izpolnila.

Po mnenju vodje poslancev SMC-ja Igorja Zorčiča tudi Levica kaže, da ji velikokrat ni v interesu, da bi bila soglasna s koalicijo. "Očitno je njena volilna baza takšna, da nasprotuje temu sodelovanju. Iščejo konflikt," je v izjavi po koalicijskem srečanju ugotavljal Zorčič.

Po besedah vodje poslancev SD-ja Matjaža Hana bodo odnos z Levico reševali tako, kot ga rešujejo vse leto. "Enkrat so z nami, enkrat proti nam, zadeve pa gredo brez težav naprej," je spomnil in dodal, da se podpisanega sporazuma tudi Levica ne drži.

Tudi predsednik DeSUS-a Karl Erjavec meni, da takšno sodelovanje z Levico, kot so si ga zamislili ob oblikovanju vlade, ne deluje, saj so ves čas napetosti in težave. Dejal je, da je pričakoval, da bo sodelovanje dokaj naporno, a v takšnem načinu sodelovanja, ki kaže na izsiljevanje vlade skoraj pri vsakem vprašanju, tudi sam ne vidi smisla. Po Erjavčevih navedbah je v zadnjem času največji kritik vlade prav Levica, njene zahteve pa da so velikokrat nerealne.

"Očitno pa vlada lahko deluje tudi brez tega protokola o sodelovanju," je ugotavljal Erjavec in spomnil na proračun za prihodnji dve leti, ki se mu očitno obeta podpora. Da bodo prispevali svoje glasove, je namreč napovedal tudi prvak SNS-a Zmago Jelinčič.