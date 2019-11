Slovenska vojska ureja obmejne poti. Foto: Slovenska vojska

Poti so težko prevozne in v slabših vremenskih razmerah lahko tudi nevarne, zato je vojska ugodila prošnji policije po sanaciji posebej kritičnih odsekov dostopov do opazovalnic, piše v sporočilu za javnost Slovenske vojske.

Vojaške inženirske enote pot urejajo z razbijanjem kamenja, ravnanjem in utrjevanjem z gramozom. Tega sta podarili lokalna agrarna skupnost in občina Črnomelj, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Na podlagi sklepa vlade vojska od 19. oktobra 2015 neprekinjeno podpira ministrstvo za notranje zadeve pri preprečevanju nezakonitih prehodov državne meje. Od 18. februarja 2016 pa policijo podpira tudi pri varovanju državne meje, so zapisali na ministrstvu.

Vojska je septembra sicer optimizirala napotitve na tovrstne naloge in postavila nastanitvene zmogljivosti za pripadnike, ki podpirajo policijo pri varovanju državne meje na območju Policijske uprave Novo mesto. Na dvorišču črnomaljskega gasilskega doma so zato postavili 14 bivalnikov.

Nastanitvene zmogljivosti uporablja do 30 pripadnikov Slovenske vojske, ki na tem območju sodelujejo v mešanih patruljah s policijo ali v opazovalnicah in tako preprečujejo nezakonite prehode državne meje, so zapisali.

Po podatkih obrambnega ministrstva je Slovenska vojska na podporne naloge policiji pripadnike napotila 161.401-krat in prevozila skoraj 5,9 milijona kilometrov.

Skladno z navodili policije so postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Poleg tega je Slovenska vojska s helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala policijske helikopterje z gorivom, so na ministrstvu še zapisali v sporočilu za javnost.