Omana je na zadnjo pot pospremilo več sto ljudi. Med njimi so bili poleg predsednika republike tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, predsednik vlade Marjan Šarec in drugi člani vlade ter visoki predstavniki državnih, političnih, pravosodnih, gospodarskih ter znanstvenih ustanov in organizacij. Med zbranimi je bilo veliko nekdanjih in aktualnih politikov ter vidnih članov različnih političnih opcij in polov. Foto: BoBo

Kot je v nagovoru zbranim na pogrebni slovesnosti z vojaškimi častmi izpostavil predsednik republike Borut Pahor, je bil Oman naš narodni buditelj.

"Slovenci zelo redko koga prepoznamo za narodnega buditelja," je dejal Pahor. Po njegovih besedah buditelj premore izjemno moč, da prebudi ljudi. Skoraj dobesedno jih zbudi iz politične zaspanosti ali otopelosti. Prevzame jih s prepričljivo vizijo in z močno osebnostjo.

Oman je ob zori slovenske politične pomladi razumel čas in hotenja ljudi ter ji dal svoj močan oseben pečat. Imel je politično vizijo demokracije in ustanovitve samostojne države. "Čeprav se je zdelo, da za aktivne demokratične spremembe nagovarja predvsem kmetsko prebivalstvo, je v resnici dosegel vse nas," je spomnil Pahor.

"Ivan Oman je bil ena osrednjih osebnosti slovenske politične pomladi in osamosvojitve, eden od ustanovnih očetov naše države. Hvaležni smo usodi, da nam je v prelomnih časih naše zgodovine dala modrega in odločnega ljudskega voditelja odprtega in mehkega srca," je izpostavil predsednik.

Po besedah nadškofa Antona Stresa je Oman postavil zgled človeka, kristjana in politika, in to v času, ko je politika prišla na slab glas. Foto: BoBo

O Omanu je že na pogrebni maši spregovoril tudi nadškof Anton Stres, ki je povedal, da je bil Oman drugačen od drugih politikov. "Zanj je bilo najpomembnejše tisto, kar se neposredno ne vidi, je pa pravi in poslednji izvir in vzgib vsega našega delovanja. To je naše srce, jedro naše moralne osebnosti," je dejal Stres.

Stres je izpostavil Omanovo moralno samozavest, suverenost, pogum in modrost, domišljenost stališč in trdnost osebnega prepričanja ter njegove vrednote in kreposti krščanskega humanizma. Poudaril je tudi njegov pogum in srčnost, s katero se je dejavno postavil v prvo vrsto prizadevanj za svobodo in demokracijo, čeprav v trenutku odločanja uspeh slovenske osamosvojitve nikakor ni bil samoumeven in zagotovljen.

V imenu družine je spregovoril eden izmed Omanovih vnukov Blaž Podobnik, ki se je spomnil njegove razgledanosti in vedoželjnosti. Staremu atu se je zahvalil za zgled širine, pokončnosti in neustrašnosti. "Ko so bili kmetje brez zastopnika, ste jih s svojim gromkim glasom zagovarjali. Ko je bila različnost mišljenja zatirana, ste naglas razmišljali različno. Ko je bil narod brez lastne države, ste jo ustanavljali," je spomnil.

Oman, ki bi septembra dopolnil 90 let, je umrl v soboto. Krsta s pokojnikom je bila v torek in danes dopoldan v njegovi domači hiši v Zmincu pri Škofji Loki, nato so jo prepeljali v cerkev sv. Jakoba v Škofji Loki, kjer je potekala sveta maša. Po maši se je pogrebni sprevod premaknil do nekaj sto metrov oddaljenega mestnega pokopališča, kjer so Omana ob pogrebni slovesnosti z vojaškimi častmi tudi pokopali.