Janez Lenarčič se bo predstavil še pred parlamentarnim odborom EU-ja. Foto: MMC RTV SLO

Janeza Lenarčiča je za kandidata za evropskega komisarja predlagal premier Marjan Šarec, vlada je prejšnji četrtek njegov predlog podprla, čeprav so ministri iz stranke SD glasovali proti. Šarec sicer že ob predstavitvi svojega predloga ni izključil možnosti, da bi kandidat zaradi sestave odbora dobil negativno mnenje, a je obenem menil, da lahko Slovenija postopek konča v danih rokih.

V SD-ju so torej že napovedali, da bodo Lenarčiču nasprotovali, prav tako ni pričakovati podpore Levice. V SDS-u se bodo s kandidatom, ki se je v sredo že predstavil nekaterim poslancem, sešli tik pred sejo odbora. Lahko pa Lenarčič računa na glasove LMŠ-ja, SMC-ja, NSi-ja, DeSUS-a, SNS-a in SAB-a.

Lenarčič, ki je sedanji veleposlanik pri EU-ju, je po navedbah vlade izkušen nestrankarski kandidat z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila. Kot je sam dejal v sredo po predstavitvi poslancem, bi bila podpora odbora dobra popotnica za nadaljevanje procesa, zato upa, da jo bo dobil. "Ko bo postopek v Sloveniji enkrat končan, se bo na evropski ravni šele dobro začel, zato je zame in za Slovenijo pomembno, da grem na to pot s čim boljšo popotnico," je pojasnil.

Če bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Lenarčiča sprejela v svojo ekipo, bo moral konec septembra ali na začetku oktobra prestati še zaslišanje v Evropskem parlamentu.