Janez Lenarčič se bo predstavil še pred parlamentarnim odborom EU-ja. Foto: MMC RTV SLO

Janez Lenarčič je v predstavitvi pred odborom orisal svojo dosedanjo kariero in dejal, da njegovo dosedanje delo in rezultati izkazujejo izpolnjevanje vseh treh pogojev za evropskega komisarja - splošna usposobljenost, zavzetost za Evropo in neodvisnost. O svojem prihodnjem delu pa bo, kot je dejal, lahko govoril šele, ko bo znana razdelitev resorjev. Je pa članom odbora predstavil izzive, ki čakajo novo Evropsko komisijo.

Pri tem je izpostavil, da je evropsko gospodarstvo trenutno v dobri kondiciji, množični migracijski tokovi so bolj ali manj zaustavljeni in pod nadzorom. A kažejo se znaki ohlajanja gospodarstva, pojavljajo se napetosti v svetovni trgovini, javni dolg je treba zmanjšati, socialna pravičnost je še nedokončan projekt, EU še ni uspela vzpostaviti učinkovite, humane in solidarnostne migracijske politike, je naštel nekatere izzive.

Omenil je tudi, da bo nova komisija, če ne bo zapletov, delo začela 1. novembra. Dan prej se izteče rok za izstop Združenega kraljestva iz EU. "Če bo Velika Britanija izstopila brez dogovora, se bo morala komisija že od prvega dne ukvarjati s posledicami neurejenega izstopa," je opozoril. Dodal je, da je proti podaljšanju roka za izstop, razen v primeru utemeljenega razloga, kot je denimo, da bi bila možnost urejenega izstopa že bližje.

"Notranji in zunanji izzivi ne bodo čakali, da se EU notranje uredi," je še opozoril Lenarčič. Omenil je tudi, da bo po odhodu Velike Britanije treba nadomestiti njena vplačila v proračun unije. Del izpada sredstev zaradi brexita se po njegovem mnenju lahko nadomesti s prerazporeditvijo sredstev, del pa bodo morale gotovo z višjimi vplačili pokriti preostale članice.

Navedel je še, da bo prehod v nizkoogljično družbo "terjal orjaške vložke", a ta sredstva so po njegovem potrebna, da cilj dosežemo na socialno vzdržen način. Tudi skupne migracijske politike še ni. Ne bi smeli pozabiti na Zahodni Balkan, ki ga je označil za notranje dvorišče EU.

Lenarčiča je za kandidata za evropskega komisarja predlagal premier Marjan Šarec, vlada je prejšnji četrtek njegov predlog podprla, čeprav so ministri iz stranke SD glasovali proti. Šarec sicer že ob predstavitvi svojega predloga ni izključil možnosti, da bi kandidat zaradi sestave odbora dobil negativno mnenje, a je obenem menil, da lahko Slovenija postopek konča v danih rokih.

V SD-ju so torej že napovedali, da bodo Lenarčiču nasprotovali, prav tako ni pričakovati podpore Levice. V SDS-u se bodo s kandidatom, ki se je v sredo že predstavil nekaterim poslancem, sešli tik pred sejo odbora. Lahko pa Lenarčič računa na glasove LMŠ-ja, SMC-ja, NSi-ja, DeSUS-a, SNS-a in SAB-a.

Lenarčič, ki je sedanji veleposlanik pri EU-ju, je po navedbah vlade izkušen nestrankarski kandidat z dolgoletnimi vrhunskimi referencami s področja mednarodnih in evropskih zadev, ki izpolnjuje vsa zahtevana merila. Kot je sam dejal v sredo po predstavitvi poslancem, bi bila podpora odbora dobra popotnica za nadaljevanje procesa, zato upa, da jo bo dobil. "Ko bo postopek v Sloveniji enkrat končan, se bo na evropski ravni šele dobro začel, zato je zame in za Slovenijo pomembno, da grem na to pot s čim boljšo popotnico," je pojasnil.

Če bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen Lenarčiča sprejela v svojo ekipo, bo moral konec septembra ali na začetku oktobra prestati še zaslišanje v Evropskem parlamentu.