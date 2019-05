Zaradi razmer na južni meji, ki jih @vladaRS očitno ne obvladuje, zahtevamo takojšen sestanek Sveta za nacionalno varnost. #SNAV

Prva skrb vsake vlade je varnost lastnih državljanov. Pika. — Janez Janša (@JJansaSDS) May 9, 2019

Predsednik SDS-a se je tako odzval na novico, da so v sredo v Beli krajini ugrabili starejšega moškega in ga zvezanega v prtljažniku odpeljali proti italijanski meji. Po poročanju nekaterih medijev naj bi moškega ugrabila skupina prebežnikov.

Število nedovoljenih prehodov državne meje se je sicer letos v primerjavi z lani povečalo. V prvih treh mesecih so policisti obravnavali 1639 nezakonitih prehodov državne meje, lani pa 660. V letošnjih prvih treh mesecih so bili najpogosteje obravnavani državljani Alžirije, Maroka in Pakistana, je navedeno na spletnih straneh policije.