Objavljena podoba. Foto: Posnetek zaslona

S podpisom trianonske mirovne pogodbe 4. junija 1920 je Madžarska izgubila dve tretjini ozemlja.

Na izgubo ozemlja v svojih govorih velikokrat spomni tudi madžarski premier Viktor Orban, zato pred stoto obletnico združitve Prekmurja z matično domovino, tovrstne omembe in objave zemljevida velike Madžarske zbujajo veliko nelagodja med Slovenci v Prekmurju, še piše Večer.

Madžari so 4. junija obeležili praznik narodne povezanosti, pisarna za mednarodno komunikacijo predsednika vlade About Hungary pa je na ta dan tvitnila zemljevid velike Madžarske in poleg zapisala "odvzeti sta nam bili dve tretjini države".

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw

— About Hungary (@abouthungary) 04. junij 2019



Na zemljevidu so narisano, koliko ozemlja in Madžarov je izgubila država. Poleg so objavili tudi povezavo do članka, v katerem državni sekretar Arpad Janos Potapi trdi, da je trianonska pogodba uničila madžarsko družbo, gospodarsko in politiko. Po njegovi oceni so bili prisiljeni podpisati pogodbo, a da Madžari dandanes kljub temu dokazujejo, da je njihova država živa.

Trianonsko mirovno pogodbo so po koncu prve svetovne vojne pred skoraj 100 leti podpisali v Versaillesu. Z njo so največ ozemlja po razpadu Avstro-Ogrske pridobile Romunija, Češkoslovaška in Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. Med drugim se je Prekmurje po pogodbi združilo z matično domovino.