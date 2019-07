V razpravi bodo skušali doganti, kdo in kaj najbolj ogroža Slovenijo. Foto: BoBo

Razprava naj bi med drugim odgovorila na vprašanja, kakšna pooblastila naj ima Sova pri uporabi prikritih preiskovalnih ukrepov, kakšen naj bo način popolnjevanja Slovenske vojske, ali naj Slovensko vojsko na misije v tujino napotuje vlada ali DZ ter kdaj bodo odstranjene panelne ograje in bodeča žica z državne meje.

Odločitev o javni predstavitvi mnenj je odbor sprejel na predlog poslanca SDS-a Žana Mahniča, ki je opozoril, da gre pri resoluciji za krovni dokument, ki je temelj vseh nadaljnjih politik na področju nacionalne varnosti. Zato si želijo slišati različne poglede nanj, ne samo političnih, ampak tudi strokovne.

Resolucija sicer opredeljuje vire ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti, pri čemer so dodane hibridne grožnje, nekatere druge oblike groženj, kot so na primer informacijsko-kibernetske grožnje, terorizem in nasilni ekstremizem, nezakonite migracije, pa so ustrezno dopolnjene in prilagojene.

Največ pozornosti in polemik je bil v dosedanjih razpravah deležen predlog, da bi v okviru odzivanja na terorizem in nasilni ekstremizem razširili pooblastila Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). Kot je razbrati iz besedila, bi Sova s ciljem pomoči policiji pri preiskovanju tovrstnih zadev zbirala podatke tudi o slovenskih državljanih.