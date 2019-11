Na GPU-ju pravijo, da zaenkrat še niso ugotovili, da bi t.i. Štajerska varda pri svojih dejavnostih uporabljala orožje, ki je opredeljeno v zakonu o orožju. Foto: Reuters

Razkazovanje in domnevno urjenje t.i. Štajerske varde v krajih ob hrvaški meji je povzročilo, da bo kot kaže prišlo do sprememb oz. dodatkov zakona o nadzoru državne meje in zakona o javnem redu in miru, saj je vlada na torkovi dopisni seji potrdila predloga novel omenjenih zakonov.

Policija pa je minuli konec prvič posredovala pri urjenju uniformiranih pripadnikov in pripadnic varde, ki jim poveljuje predsednik neparlamentarne stranke Gibanje zedinjena Slovenija Andrej Šiško. Kot so sporočili iz PU Novo mesto so sedmim osebam zasegli orožje oziroma predmete podobne orožju in jih poslali v analizo, kjer bo opravljena kategorizacija orožja ter naznanili, da bodo v primeru ugotovljenih kršitev bodo zoper kršitelje uvedli prekrškovni postopek.

Šiško in njegova varda so že večkrat "oboroženi" nastopali v javnosti, vendar so ob tem poudarjali, da gre pri njihovi oborožitvi zgolj za imitacije pravega orožja. Policija pa je bila minuli teden, predvsem na socialnih omrežjih, predmet posmeha, češ, da je zaplenila igrače, ki jih bo zdaj analizirala.

Replike orožja, dekorativno orožje in drugo orožja podobna oprema se ne šteje za orožje. Nošenje, posest in razkazovanje navedenih predmetov ni prekršek vse dokler takšno početje nekoga ne vznemirja ali pri njem vzbuja občutek ogroženosti, kar določa Zakon o varstvu javnega reda in miru. Seveda to področje deloma ureja tudi Zakon o javnih zbiranjih. Če se taki predmeti nosijo izključno za potrebe npr. proslave (to bo razvidno iz programa proslave in dovoljenja pristojnega organa, če gre za javno zbiranje, za katerega si je treba pridobiti dovoljenje), za nošenje ni potrebno posebno dovoljenje. Smiselno je nošenje, uporaba in razkazovanje dovoljeno npr. v gledaliških predstavah.

GPU o nošenju replik orožja v javnosti

Toda že obstoječa zakonodaja sankcionira javno šopirjenje z igračami, ki so replike pravega orožja, če se s tem povzroča nelagodnost ljudem v njihovi okolici. Čeprav so sredi novembra uniformirani pripadniki Štajerske varde z orožjem rokah ob hrvaški meji pozirali domačim in tujim medijem ter jih je pri domnevnem varovanju državne meje opazovala policija, je v soboto prvič prišlo do neke policijske intervencije glede javnih nastopov varde.

Tudi igrače lahko vznemirjajo javnost

Medtem, ko zakon o orožju določa ravnanje z orožjem glede na kategorijo v katerega sodi, pa t. i. dekorativno orožje, imitacije orožja in trajno onesposobljeno orožje ne sodi v okvir orožarskega zakona. Kot tako se sicer lahko nosi in uporablja v gledališčih, proslavah in drugih prireditvah, vendar ne sme vznemirjati javnosti.

11. člen zakon o javnem redu in miru namreč določa, da "kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev," kar zanaša sedaj nekaj manj kot 210 evrov.

Za ukrepanje policija potrebuje prijavo

"Da lahko govorimo o prekršku, morajo biti podani vsi elementi neke kršitve. Navedeno pomeni, da je eden izmed elementov, ki mora biti podan ob tovrstnih aktivnostih, tudi povzročitev vznemirjenja ali občutka ogroženosti pri posamezniku. V kolikor posameznik ni vznemirjen ali se ne počuti ogroženega, niso izpolnjeni elementi prekrška. Posledično policija doslej še ni bila obveščena, da bi nekega posameznika navedeno početje (nošenje imitacije orožja) vznemirjalo ali pri njem vzbujajo občutek ogroženosti," so za MMC na Generalni policijski upravi pojasnili, zakaj v preteklih tednih policija še ni posredovala proti uniformirancem, ki so v javnosti nastopali z orožjem.

Kazni za vzemirajanje javnosti z replikami orožja se bodo, če bodo sprejeti vladni predlogi, povišale skoraj za desetkrat. Foto: Reuters

Kakšne sankcije so obetajo vardam, vaškim stražarjem…?

Vlada je na torkovi dopisni seji sprejela noveli zakona o varstvu javnega reda in miru zakona o nadzoru državne meje. V obrazložitvi je zapisala, da je potrebno zakonsko področje nadgraditi s kaznivostjo določenih ravanj, da bo policija lahko učinkovito izvajala svoje zakonsko določene dolžnosti oziroma nalogo varovanja državne meje.

"Varovanje državne meje je v izključni pristojnosti policije. T. i. varde in vaške straže pa napovedujejo oziroma skušajo posegati v pristojnost in naloge policije, ovirajo njeno delo, v delu javnosti pa povzročajo vznemirjenost in strah," pojasnjujejo v vladnem uradu za komuniciranje Ukom.

Tako naj bi bili sankcionirani posamezniki ali skupine, ki nadzorujejo državno mejo na način, ki je enak ali podoben oblikam opravljanja policijskih nalog pri izvajanju nadzora državne meje ali pa pri tem ovirajo policijo. Predlagana globa za posameznika je najmanj 1.000 evrov, če posameznik stori dejanje v skupini pa najmanj 1.500 evrov.

Z novelo zakona o varstvu javnega reda in miru pa naj bi bilo ostreje sankcionirano nošenje replik orožja v javnosti oz. bo dekorativno orožje ali imitacije pravega orožja "prepovedano nositi, razkazovati ali uporabljati tako, da se vzbuja videz, da se izvajajo naloge uradnih ali vojaških oseb. Izjema velja, če se navedeni predmeti uporabljajo kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje, razkazovanje ali uporaba orožja ali predmetov iz drugega odstavka in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja."

Za kršitev je predvidena globa od 500 do 1.000 evrov za posameznika. Če je dejanje storjeno v skupini, pa se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 2.000 evrov.

Nošenje uniforme bo lahko sankcionirano

Vlada predlagala nov prekršek in sicer glede uporabe maskirnih oblačil, uniform ali oblačil, podobnih uniformi uradnih ali vojaških oseb. Njihovo nošenje bi bilo sankcionirano, če posameznik vzbuja videz, da izvaja naloge uradnih ali vojaških oseb.

Omejitev ne velja, če se maskirna oblačila, uniformo ali oblačila, podobna uniformi uradnih ali vojaških oseb, nosi kot rekvizit nastopajočih na prireditvah, katerih del programa je nošenje oblačil ali uniform in so organizirane v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, so še zapisali v Ukomu. Globe pa so enake, kot za imitacije orožja, od 500 do 1.000 evrov. Če pa gre za skupine, pa posameznike čaka globa od 1.000 do 2.000 evrov.