Obisk Jija v Ljubljani spada v okvir povečanega zanimanja Pekinga za sodelovanje z državami EU-ja. Foto: EPA

Kot napovedujejo na zunanjem ministrstvu, bo obisk kitajskega zunanjega ministra Vang Jija v Ljubljani namenjen tudi krepitvi političnega dialoga in obravnavi svetovnih tem ter sodelovanju v okviru EU-Kitajska, Asem in pobud držav srednje in vzhodne Evrope ter Kitajske 17+1. O pomembnosti obiska priča tudi to, da se bo kitajski minister srečal s celotnim državnim vrhom. Poleg zunanjega ministra Mira Cerarja bo obiskal tudi predsednika republike Boruta Pahorja, predsednika državnega zbora Dejana Židana in predsednika vlade Marjana Šarca.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji in zaseda 13. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je blagovna menjava med državama že presegla milijardo evrov, pri čemer je Slovenija iz Kitajske uvozila za 887 milijonov evrov blaga, izvozila pa za 191 milijonov. Po sedmih letih sodelovanja v okviru pobude 17+1 Slovenija dosega pozitivne poslovne rezultate. Slovenija sodeluje tudi v pobudi Pas in pot oz. novodobne svilne ceste.

Vang Jija, ki je član vladajočega politbiroja kitajske komunistične partije, bo sprejel tudi slovenski zunanji minister Miro Cerar. Foto: EPA

Kot je za Radio Slovenija poročal pekinški dopisnik Uroš Lipušček, je Slovenija za Kitajsko zanimiva partnerica tudi zaradi dejstva, ker bomo v letu 2021 pol leta predsedovali EU-ju. Kitajska s svojim ogromnim gospodarskim potencialom in investicijami v novo svilnato pot, ki se bo končala v Evropi, začenja bistveno vplivati tudi na slovenski gospodarski položaj. Pristanišče v Kopru bo s kitajskimi investicijami v pristanišči na Reki in v Trstu dobilo velika tekmeca, z načrti hitre železniške povezave med Avstrijo in Trstom pa utegnemo postati slepo črevo tudi v pogledu železniških povezav.

Lipušček je spomnil tudi na dejstvo, da je kitajska korporacija China road and bridge že pred leti dala ugodno ponudbo za izgradnjo drugega tira od Divače do Kopra, podobno ponudbo pa naj bi pripravljali tudi zdaj. V Pekingu so doslej že večkrat poudarili, da bo od odnosa posameznih držav do Huawejevega projekta izgradnje pete generacije mobilne telefonije odvisna stopnja sodelovanja s Kitajsko. Današnji pogovori kitajskega zunanjega ministra o teh vprašanjih bodo zato v veliki meri odločali o slovenskih odnosih s Kitajsko.

Slovenski člani vlade se pogosto mudijo na Kitajskem. Med zadnjimi sta bila tam gospodarski minister Zdravko Počivalšek in minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Med odmevnejšimi obiski kitajskih članov vlade pa je bil med drugim leta 2017 obisk takratnega prvega podpredsednika kitajske vlade Žang Gaolija.