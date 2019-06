Knovs bo zaslišal tudi državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, Damirja Črnčca. Foto: BoBo

Po pogovorih z Andrejem Rupnikom, ki je Sovo vodil med letoma 2007 in 2010, ter osrednjima vpletenima v arbitražno prisluškovalno afero, slovensko agentko Simono Drenik in arbitrom Jernejem Sekolcem, bodo pred komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb svoje videnje afere predstavili še nekdanji direktorji Sove: Sebastjan Selan, Damir Črnčec in Stane Štenberger. Bili so direktorji Sove v letih od 2011 do 2013, Črnčec pa je zdaj državni sekretar v kabinetu predsednika vlade. Po njegovem mnenju sicer komisija s temi zaslišanji presega svoja pooblastila. "Moram reči, da je to pričanje nenavadno, a se ga bom udeležil, da izrazim spoštovanje do državnega zbora in do tega parlamentarnega telesa. Menim pa, da gre način, na katerega Knovs izvaja ta zaslišanja, izven okvirov namena te komisije in izven njenega osnovnega cilja. To pa je predvsem preiskovanje in nadziranje posebnih oblik pridobivanja podatkov s strani Sove in prikritih policijskih ukrepov, " je v oddaji Politično s Tanjo Gobec v nedeljo dejal Črnčec.

Pričanje Drenikove se ne sklada s pričanji direktorjev Sove

Po pogovoru z nekdanjima direktorjema Sove, Zoranom Klemenčičem, ki je potekalo tik ob izbruhu afere, in ponedeljkovim zaslišanjem Rupnika, naj bi bilo njuno pričanje identično. A se po ponedeljkovem zaslišanju Drenikove odpirajo nekatera nova vprašanja. "To, kar sta nam povedala direktorja Sove, se ne sklada s tistim, kar je povedala Simona Drenik. Njihovo pričanje je bilo navzkrižno," je za Radio Slovenija povedal predsednik komisije Matej Tonin.

Ob razširitvi dnevnega reda naj bi opravili tudi pogovor z okrožnim državnim tožilcem Nikom Pušnikom, ki Sovi očita, da mu je začela prisluškovati in slediti po tem, ko je v nekaterih primerih ustavil pregon proti nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju. Predvidoma 28. junija naj bi pričala tudi bivša zunanja ministra Samuel Žbogar in Karl Erjavec. Komisija je na pogovor povabila še Vlasto Vivod, vodjo Erjavčevega kabineta.

Cilj teh pogovorov je po besedah predsednika Knovsa Tonina razčistiti, kdo je na slovenski strani odgovoren za afero, ko sta se v prisluhe očitno hrvaških obveščevalcev ujela Drenikova in Sekolec, čeprav se sploh ne bi smela pogovarjati. Hrvaška se je namreč zaradi teh pogovorov odločila, da enostransko odstopi od arbitražnega procesa. Arbitražno sodišče je sicer odločilo, da prekršek ni bil tako velik, da ne bi moglo dokončati naloge. V spremenjeni sestavi je nato junija 2017 izdalo končno odločitev, ki pa je Hrvaška ne priznava in noče implementirati.

Damir Črnčec je bil gost oddaje Politično s Tanjo Gobec: