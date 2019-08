Koalicijske partnerje moti pogojevanje predlogov Levice z glasovanjem o proračunu. Foto: BoBo

Minister za zdravje Aleš Šabeder je predstavil nekatere zelo preliminarne projekcije, ki kažejo, da bi predlog Levice povzročil vrzel, ki bi jo bilo treba nadomestiti. Po predlogu Levice bi jo nadomestili tako, da "bi bili tisti, ki so že tako ali tako obremenjeni z davščinami, obremenjeni še bolj," je po koalicijskem srečanju dejal vodja poslancev SMC-ja Igor Zorčič.

Prvi odgovor koalicije na predlog Levice je tako negativen in po Zorčičevem mnenju ni volje za to, da bi dovolili izsiljevanje in sprejeli ultimate Levice. Z njo se bodo sicer pogovarjali, Zorčič pa ne ve, koliko je Levica v resnici trdna pri tem svojem manevru: ali je zelo trdna in je to njen poskus izstopa iz sodelovanja s koalicijo ali pa je dejansko pripravljena na pogovore.

Minister Šabeder je dejal, da je predlog na prvi pogled všečen. "Vendar obremenjuje aktivne skupine prebivalstva, povečujejo se stroški dela," je dodal. Opozoril je, da k predlogu zakona niso priloženi potrebni izračuni. "Narediti pa je treba tudi simulacije, kaj njihov predlog pomeni, saj govorimo o relativno velikem obsegu sredstev, govorimo o več kot 500 milijonih evrov, ki so izrednega pomena za zdravstveni sistem," je pojasnil minister. Izračunov na ministrstvu še niso naredili.

Šabeder: Predlog bomo pripravili junija 2020

Pomembna ostajajo vprašanja makroekonomskega učinka zakona in vpliva na dohodnino. "Predlog na prvi pogled kaže tudi, da ne bo deloval proticiklično, glede na to, da se pravzaprav vsa gospodarstva, tudi slovensko, počasi ohlajajo, je to ena izmed ključnih dilem," je dejal in dodal, da je že pripravljen časovni program prioritet. "Sprememba zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je seveda ena temeljnih prioritet, ki celostno rešuje tudi vprašanje dopolnilnega zavarovanja. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je tudi zapisana v koalicijski pogodbi in v dogovoru s poslansko skupino Levice," je pojasnil Šabeder. Časovnica, ki so jo pripravili na ministrstvu, predvideva pripravo predloga zakona v juniju 2020.

Predstavili so jo poslanskim skupinam, nanjo pa po Šabedrovih besedah niso dobili pripomb. "Delamo skladno s časovnico naprej in verjamem, da bomo do junija 2020 pripravili celostno rešitev zakona, v katerem bomo pripravili in predlagali tudi rešitev ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja," je pojasnil.

Levica je sicer napovedala, da bo v primeru nesprejetja predloga glasovala proti proračunu. Po Zorčičevih besedah premier Marjan Šarec danes ni povedal, ali bo nanj vezal zaupnico, kot je to možnost omenil pred meseci. Je pa Zorčič ob tem poudaril, da je proračun najpomembnejši dokument in dajanje na tehtnico z drugimi zakoni ter dajanje ultimatov po mnenju koalicije ni na mestu. Z Levico se bodo poskušali pogovarjati. Na vprašanje, kaj bo v tem primeru z manjšinsko vlado, pa bodo še videli.

Juršo moti izsiljevanje Levice

Tudi vodja poslancev SAB Maša Kociper je pojasnila, da sta ministra za zdravstvo in finance danes predstavila nekatere ocene, ki kažejo, da je predlog Levice daleč od finančno nevtralnega, kot ga želi Levica prikazati, ampak bi pomenil resen poseg v zdravstveno blagajno. Tako zaskrbljujoč poseg si po njihovem mnenju naše zdravstvo zelo težko privošči, je dejala. Na vprašanje, ali bo proračun torej ura resnice za obstanek vlade, je tudi Kociprova odgovorila, da bodo pač videli. "Potrebno je pač dovolj veliko število glasov," je dodala.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je spomnil, da je predlog ukinitve tega zavarovanja zapisan v koalicijski pogodbi. Poteza Levice pa je po njegovem mnenju prezgodnja, saj je minister za zdravje podal časovnico priprave tega predloga. Na izsiljevanje Levice ne bodo pristali, se bodo pa poskušali še pogovarjati z njo. Jurša osebno meni, da je treba Levici jasno povedati, da tak način komunikacije ni dober.

Spomnil je, da imajo manjšinsko vlado, česar se vsi dobro zavedajo. Dogovor z Levico je tak, kakršen je. Če bi sam sestavljal koalicijo in aktivno opozicijo, ki sodeluje z vlado, pa bi morda ravnal malo drugače, je pojasnil Jurša. Po njegovem mnenju Levica "prevečkrat izstopa in izsiljuje", kar ga zelo moti. Na vprašanje, ali računajo na NSi in ali je čas za sodelovanje z njimi, pa je odgovoril, da je vprašanje, kako bi v NSi ravnali, če bi bili v tej vlogi. V vsakem primeru se je v takem položaju, kot je sedaj koalicija, treba pogovarjati o vseh možnih variantah, je še dodal.