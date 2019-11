Šabedrov predlog je nekoliko drugačen od predloga Levice. Foto: DZ/Matija Sušnik

Pričakovati je, da bo predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zavarovanja, najprej romal na Ekonomsko-socialni svet, vlada pa bi ga zatem poslala v parlamentarni postopek.

Po predlogu bi obvezno pavšalno dajatev plačevale vse poklicne in starostne skupine, ki so že doslej plačevale dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dodatno pa bi vključili tudi okoli 100.000 prebivalcev, ki dopolnilnega zavarovanja zdaj ne plačujejo. Natančnega seznama teh še nimajo, vendar na ministrstvu ocenjujejo, da je to predvsem mlajša populacija, ki vstopa v aktivno dobo, ter en del starejše populacije, je v izjavi v DZ pojasnil Šabeder.

Dajatev bo odvedena od neto plače

Višina nove obvezne dajatve je po njegovih navedbah še stvar razprave koalicijskih partnerjev. A po sedanjih predvidevanjih ne bo presegala višine prispevka, ki smo ga plačevali pred zadnjo podražitvijo dopolnilnega zavarovanja, to je okoli 31 evrov, je zatrdil.

Dajatev bodo odvajali od neto plače oz. prejemka, stekala pa se bo na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v obvezno zdravstveno zavarovanje. Košarica pravic se po ministrovih zagotovilih ne bo spreminjala. Prav tako zagotavlja, da je predlog finančno vzdržen.

Mesec: Če naš predlog ne bo sprejet, je sodelovanja konec

Poudaril je, da z načinom odtegljaja od neto plače ne bodo dodatno obremenjevali prispevkov delodajalcev in delojemalcev. To je ena bistvenih razlik predloga v primerjavi s predlogom Levice, o katerem bosta v sredo razpravljala pristojna parlamentarna odbora. Glede na napovedi koalicije je pričakovati, da bo predlog zavrnjen, kar pa bo, kot kaže, zapečatilo sodelovanje Levice z vlado.

Koordinator Levice Luka Mesec je ob tem dejal, da ni nobenega razloga za oblikovanje novega zakona, ki naj bi ga pripravila vlada, saj lahko koalicija vloži dopolnila v obravnavi predloga Levice. "Če bodo v sredo ob vseh žebljih, ki jih je vlada že zabila v sodelovanje z nami, zavrnili tudi zakon Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, lahko le še ugotovimo, da je ta vlada sodelovanje z Levico prekinila," je bil danes jasen Mesec. Na vprašanje, ali bodo o tem dokončno še odločali organi stranke, pa je odgovoril z besedami, da bodo to v sredo po sejah parlamentarnih odborov lahko le ugotovili.

Predlog ministrstva za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bo po predvidevanjih začel veljati z začetkom leta 2021, dotlej pa bi pripravili še solidarnostno lestvico plačevanja dajatve in zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo prav tako najverjetneje prinesel novo dajatev.