Bratuškova med zaslišanjem za kandidatko za evropsko komisarko za energetiko, ki ga ni prestala. Foto: MMC RTV SLO/EPA

Bratuškova naj bi kršila 12. točko 4. člena Zakona o integriteti, ki opredeljuje nasprotje interesov. Kot navaja zakon, gre pri nasprotju interesov za okoliščine, v katerih zasebni interes uradne osebe vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje javnih nalog.

Kršila pa naj bi tudi 37. člen zakona, ki med drugim pravi, da mora biti uradna oseba pozorna na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in da mora storiti vse, da se mu izogne. Uradna oseba pa svoje funkcije ali službe tudi ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničila nedovoljen zasebni interes.

Po 38. členu zakona mora uradna oseba, ki ob nastopu službe ali funkcije ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem takoj pisno obvestiti svojega predstojnika, če predstojnika nima, pa komisijo. Pri tem mora takoj prenehati delati v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov. Po mnenju KPK-ja je pri kandidaturi Bratuškove za evropsko komisarko prišlo tudi do kršitve tega člena.

Komisija za preprečevanje korupcije je s preiskovanjem postopka izbire kandidatov za evropskega komisarja v prejšnji sestavi EU-komisije avgusta 2014 začela na lastno pobudo. Zmotilo jih je, da se je na seznamu treh kandidatov poleg evropske poslanke Tanje Fajon in predsednika DeSUS-a Karla Erjavca znašla tudi takratna predsednica vlade v odhodu Alenka Bratušek.