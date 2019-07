Na mejnem prehodu Gruškovje se je za vstop v Slovenijo nabrala daljša kolona vozil. Foto: BoBo

Kot je pojasnil pobudnik protesta Peter Jagarinec, so razmere v poletni sezoni nevzdržne, nastajajo večkilometrske kolone vozil, ob cesti pa ni pločnikov in javne razsvetljave.

Promet skozi Zgornji Leskovec se je po Jagarinčevi oceni močno povečal po lanski uvedbi vinjetnega sistema za mejni prehod v Gruškovju. Ker se večina turistov želi izogniti nakupu vinjete, se raje proti Hrvaški odpravi prek mejnega prehoda Zgornji Leskovec, je pojasnil.

Zaradi uvedbe omenjenega vinjetnega sistema so krajani Zgornjega Leskovca lani ustanovili civilno pobudo, ki je prvi protest pripravila septembra lani. Udeležilo se ga je okoli 100 domačinov.

Kot posebej prometno obremenjeno je Jagarinec izpostavil minulo soboto, ko je na cesti do mejnega prehoda Zgornji Leskovec nastala petkilometrska kolona, kar jim je onemogočilo vsakodnevne opravke.

Današnji shod so organizatorji prijavili policiji in pridobili dovoljenje za mirno prehajanje prehoda med gasilskim domov in cerkvijo ob cesti skozi Zgornji Leskovec, za zaporo državne ceste pa ga niso dobili, je Jagarinec pojasnil že pred dnevi. "Ves čas tečejo pogovori z občino Videm, krajevno skupnostjo Leskovec, okoli rešitve problema, država pa nam ne prisluhne," je dejal. Tudi današnjega dogodka so se po njegovih besedah udeležili predstavniki občine.

Od države občani z namenom izboljšanja prometne varnosti zahtevajo ureditev pločnika, kolesarske steze, postajališča za turiste z WC-jem in koši za odpadke ter zmanjšanje prometa.



Kolone po glavni cesti skozi šest naselij

Radio Slovenija pa poroča, da mejni prehod lahko ob konicah prečka do 8.000 ljudi na dan, zunaj sezone je ta številka tudi štirikrat nižja. Kolona vozil se lahko ob sobotah in nedeljah vleče tudi do pet kilometrov in popolnoma zasede edino glavno cesto skozi kar šest naselij od meje do Spodnjega Leskovca, pravijo krajani.

Bojijo se, da bi lahko zastoji ovirali tudi vozila na nujni vožnji. To pa še ni vse: ker ob cesti ni primernih počivališč, čakajoči turisti smeti odlagajo v obcestnih jarkih in potrebo opravljajo kar v naravi. Župan Branko Marinič od države zato zahteva sanacijo ceste, ureditev varnih hodnikov za pešce, počivališč za tranzitni promet, namestitev ustrezne signalizacije, predvsem pa preusmeritev tranzitnega prometa nazaj na avtocesto, še poroča Radio Slovenija.

Največja gneča na mejnem prehodu Gruškovje

Gneče in zastoji na avtocestah in pred večjimi mejnimi prehodi, o katerih smo poročali že včeraj, se bodo po napovedih danes še stopnjevali. To jutro najdlje čakajo vozniki, ki so za pot proti Hrvaški izbrali mejni prehod Gruškovje. Na Gruškovju je predvidena čakalna doba za izstop iz države več kot dve uri.

Začetek počitnic v delu Nemčije in dela na avtocestnem omrežju dodatno obremenjujejo že tako polne ceste. Promet bo ves dan močno povečan od Avstrije proti notranjosti države in naprej proti slovenski obali, obremenjeni bodo tudi večji mejni prehodi s Hrvaško.

Jutri gneča proti notranjosti države

Jutri popoldne bo gneča v obratni smeri, proti notranjosti države in naprej proti Avstriji, na začetku prihodnjega tedna pa je zaradi povečanega tovornega prometa in avstrijskih mejnih kontrol pričakovati zastoje pred prehodoma Karavanke in Šentilj.