V 25. filmu o Bondu, ki bo v kinematografe prišel v letu 2020, bo Daniel Craig vohuna upodobil petič. Zatrjuje, da tudi zadnjič. Foto: EPA

"Na prizorišču ni bil nihče poškodovan, je pa bil lažje ranjen član ekipe zunaj prizorišča snemanja," so ustvarjalci novega Jamesa Bonda zapisali na Twitterju. Po poročanju tabloida Sun se je trojna eksplozija sprožila ob spodleteli kaskaderski točki, kar je uničilo del strehe in več stenskih panelov. "Bil je popoln kaos," navaja Sun enega svojih neimenovanih virov.

Tokratni film o najslavnejšem britanskem vohunu sicer ves čas pestijo neke težave. Najprej je zaradi "kreativnih razhajanj" roke od projekta dvignil režiser Danny Boyle, pozneje pa so se pri pisanju scenarija zvrstili številni pisci. Konec maja je nato med snemanjem na Jamajki osrednjemu zvezdniku Danielu Craigu spodrsnilo in si je poškodoval gleženj, zaradi česar je potreboval operacijo in najmanj dva tedna rehabilitacije.

Kljub temu so producenti in ustvarjalci zagotovili, da bo 25. film o agentu 007 v kinih po ZDA, Franciji in Veliki Britaniji 8. aprila 2020.