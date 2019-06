Foto: Televizija Slovenija

V Levici ugotavljajo, da "vlado vleče v desno", je v izjavi za novinarje v DZ-ju dejal koordinator stranke Luka Mesec.

"Kar se tiče sodelovanja z vlado, smo v Levici nezadovoljni," je v izpostavil. Kot je pojasnil, so bili pred 14 dnevi na sestanku pri premierju, kjer so izrazili željo, da do poletja izpeljejo vsaj štiri od projektov, ki so jih dogovorili s sporazumom o sodelovanju. "Konkretno so to sprememba člena zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerim želimo onemogočiti privatizacijo zdravstva od znotraj, uskladitev minimalne študentske urne postavke z minimalno plačo, ureditev nepremičninskega posredovanja ter prenos stanovanj DUTB na Stanovanjski sklad RS," je naštel.

Po njegovih besedah se niti eden od teh štirih projektov dva tedna po sestanku s premierjem ne odvija tako, kot so se dogovorili. "Zato smo se po sredinih dogodkih glede Abanke dogovorili, da bom nemudoma organom stranke Levica dal v razpravo smiselnost nadaljnjega sodelovanja z vlado Marjana Šarca. Razpravo bo zaključil svet stranke, ki bo po zaključku julijske seje sprejel odločitev, kako naprej v jeseni," je dodal.

Mesec je bil ob tem kritičen do vladne neodzivnosti pri prodaji Abanke. "V zadnjih mesecih sta bili prodani še zadnji dve sistemski banki v državni lasti, Abanka in NLB. Največji problem v tem je, da ne v enem ne v drugem primeru vlada izsiljenega postopka privatizacije niti ni poskušala ustaviti. Niti enkrat ni Marjan Šarec kot premier sklical vlade kot skupščine SDH, da bi posegel v prodajne postopke, ki so bili izsiljeni s strani Evropske komisije," je dejal.

Nadzorni svet SDH je namreč v sredo podal soglasje k prodaji Abanke Novi KBM oz. njenemu lastniku, skladu Apollo. Kupnina bo znana predvidoma danes. SDH je v sredo poučenim vlagateljem sicer prodal tudi celotni preostali 10-odstotni lastniški delež države minus eno delnico v NLB. Obžalovanja, da je do tega prišlo, je izrazilo tudi več vladnih strank, tako so tudi v SD, SMC in SAB izpostavili neaktivnost vlade pri tem vprašanju. Iz Kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da bodo s tem prenehale nekatere zaveze do Evropske komisije, kar pomeni umik bistvenih omejitev v poslovanju obeh bank, "kar je pomembno za zagotavljanje konkurenčnosti in za nadaljnji razvoj obeh bank".

V Levici tudi sicer po besedah njenega koordinatorja zadnje čase opažajo, da vlado vleče v desno. "V sredo ste dobili v vpogled prvi osnutek dohodninske reforme, ki jo pripravlja finančni minister Andrej Bertoncelj. Kljub temu, da smo se dogovorili tako poleti v koalicijskih pogajanjih, kot tudi pozimi, da se bo šlo v pravično davčno reformo, dobivamo v bistvu ponovno davčno reformo, ki bo najbolj razbremenila ravno najbolje plačane in povzročila ogromno luknjo v proračunu," je še povedal Mesec.