Kot je pojasnil, v pobudi od vlade zahtevajo, naj od Evropske komisije zahteva razveljavitev zavez o prodaji Abanke, dopolni strategijo upravljanja kapitalskih naložb države z uvrstitvijo banke med strateške naložbe ter preuči možnosti za tožbo Evropske komisije na Sodišču EU-ja zaradi pritiskov na vlado in Banko Slovenije pri izvajanju cenitev bančne luknje in zaradi vsiljevanja zavez o prodaji NLB-ja, Nove KBM in Abanke.

Vlada mora po njegovih besedah preprečiti prodajo "še zadnje sistemske banke v državni lasti". Vlada se ne more izgovarjati na neprimernost poseganja v avtonomno delovanje Slovenskega državnega holdinga (SDH): "Vlada ima moč, da nekaj ustavi. Vlada je skupščina SDH in kot taka lahko poda moratorij na prodaje," je dejal Mesec.

Razlog za ustavitev je po njegovih besedah to, da je Evropska komisija izsilila, da je Slovenija banke prekapitalizirala in so te zdaj polne javnega denarja, zdaj se prodajajo pod ceno. "Vlado Marjana Šarca smo v Levici od začetka opozarjali na to, da je treba izsiljeno privatizacijo bank ustaviti," je dodal.

Kot je povzel, je država v Novo KBM z dokapitalizacijami vložila 870 milijonov evrov, razprodala jo je za 250 milijonov evrov, novi lastniki so iz nje v zadnjih letih potegnili za 100 milijonov evrov dividend, zdaj jo prodajajo naprej za 650 milijonov evrov. V NLB-ju je bilo vloženih 2,3 milijarde evrov, 65 odstotkov je bilo prodanih za 670 milijonov evrov.

"Država in državljani smo s prisilno prodajo Nove KBM in NLB-ja izgubili več kot dve milijardi evrov oz. približno toliko, kot bosta državo stali investiciji v Teš 6 in drugi tir. Takšna napaka se ne sme ponoviti pri Abanki. Cene delnic evropskih bank so še vedno nizke, zato bo tudi cena Abanke krepko pod knjigovodsko vrednostjo," je še ocenil Mesec.