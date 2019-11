Predstavniki Levice dostavljajo podpise v državni zbor. Zbirali so jih fizično in prek svetovnega spleta. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

"Če poslanci koalicije in tudi drugi ne želijo poslušati Levice, naj vsaj prisluhnejo glasu ljudi, ki so podpisali peticijo in si želijo odprave dopolnilnega zavarovanja," je v izjavi za medije tik pred tem, ko so podpise prinesli v DZ, pozval koalicijo vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.

Članica Levice Ana Štromajer je povedala, da so podpise zbirali predvsem zato, da vladi sporočijo, da so ljudje naklonjeni odpravi dopolnilnega zavarovanja. Zahtevali so, da se še letos sprejme zakon, ki ukinja položnice za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, da se več deset milijonov evrov, ki gredo po njihovih ocenah letno za komercialne zavarovalnice, nameni za javno zdravstvo in da se v zdravstveni sistem prispeva glede na gmotni in socialni položaj posameznika.

Po 16 letih obljub politike za odpravo dopolnilnega zavarovanja ima DZ po navedbah Vatovca tokrat možnost, da o tem odloča.

Spor okoli dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Vprašanje na odboru za finance in za zdravstvo

Odbor DZ-ja za finance namreč pravkar razpravlja o predlogu Levice za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, popoldne bo to vprašanje obravnaval še odbor za zdravstvo.

Koalicija je že napovedala, da bo predlog zavrnila, saj je minister za zdravje Aleš Šabeder predstavil svoj predlog odprave dopolnilnega zavarovanja, ki ga bo predvidoma vložila vlada.

Predlog je le prvi korak pri spremembah plačevanja zdravstvenega zavarovanja in predvideva odpravo dopolnilnega zavarovanja ter uvedbo obvezne pavšalne dajatve, ki se bo stekala na Zavod za zdravstveno zavarovanje. Šele v drugem koraku ministrstvo napoveduje pripravo solidarnostne lestvice plačevanja.

Levica se za zdaj še ni izrekla, kako bo ravnala, ko bo ta predlog na parlamentarnih mizah. Medtem ko koalicija vztraja, da je predlog ministrstva bolj finančno vzdržen kot predlog Levice, pa Vatovec zatrjuje, da je finančna vzdržnost predloga Levice tudi v času krize trdnejša kot vzdržnost predloga ministrstva. Poleg tega slednji ne uvaja solidarnostnega plačevanja zavarovanja.

Kamen spotike med Levico in koalicijo

A tokratno glasovanje o predlogu Levice bo usodno za njeno sodelovanje z vlado Marjana Šarca. Če bo koalicija predlog Levice danes zavrnila, bodo lahko le še ugotovili, da je vlada s tem dokončno odstopila od sporazuma o sodelovanju z njimi, je v torek povedal koordinator Levice Luka Mesec.

Napovedal je, da vsebinsko delovanje Levice odslej ne bo nič kaj drugačno in bodo ostali konstruktivna opozicija. Na očitke nekaterih v koaliciji, da s tem omogočajo nastanek desne vlade, pa je odgovoril, da "je ta vlada z določenimi potezami že močno skrenila v desno".

Zdravstvene zavarovalnice za celovito zdravstveno reformo

Zavarovalnica Triglav (na fotografiji njena stavba), Vzajemna in Adriatic Slovenija so nastopile s skupno izjavo. Foto: RTV SLO/ Ergyn Zjeci

Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica so zgolj iz medijev seznanjene s predlogom vlade za odpravo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pričakujejo pa, da jim bo to prineslo izpad določenega dela zbrane premije.

Vzajemna: Pomembna je kakovostna storitev, ne levi ali desni žep

Kot so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v Vzajemni, predloga ministrstva še niso prejeli in so o predlaganih rešitvah seznanjeni le iz medijev, tako da jih za zdaj še težko komentirajo. Glede na težave v zdravstvu pa je po njihovem mnenju vsekakor nujna celovita zdravstvena reforma, ne le delne rešitve, kot je sprememba financiranja.

Ne glede na to, ali posameznik plača zavarovanje "iz levega ali iz desnega žepa", je za vsakogar, ki potrebuje zdravstveno oskrbo, najprej ključno, ali bo dobil potrebno in kakovostno storitev, so poudarili. Vzajemna se je sicer že pred leti osredotočila tudi na ponudbo drugih zdravstvenih in nezgodnih zavarovanj in bo to opravljala še naprej, so še dodali v Vzajemni.

Triglav: Posegi v obsežne sisteme naj bodo izjemno premišljeni

V Triglavu, Zdravstveni zavarovalnici so s predlogom idejnih rešitev seznanjeni iz medijev, zato njegovih podrobnosti in posledično učinkov na zdravstveni sistem, katerega del so tudi zdravstvene zavarovalnice, ne poznajo in ga zato ne morejo komentirati, so za tiskovno agencijo pojasnili v Triglavu.

Kot so že večkrat poudarili, morajo biti posegi v tako obsežne sisteme, kot je sistem zdravstvenega varstva, izjemno premišljeni. Treba je vzpostaviti dialog in v iskanje najprimernejših rešitev vključiti vse relevantne deležnike. Tovrstne spremembe morajo biti plod splošnega konsenza vseh deležnikov sistema, saj lahko drugače po opozorilu Triglava pride do nepopravljivih posledic tako za zdravstveni sistem kot posameznike.

Reforma zdravstvenega sistema je po njihovem mnenju nujna, saj zaradi demografskih sprememb sedanji sistem postavlja pod vprašaj dostopnost zdravstvenih storitev, standarde zdravljenja, ki so ponekod že danes problem, potrebujemo pa tudi boljši nadzor nad stroški, so še zapisali v zavarovalnici.

Adriatic: Razlike je za 27 milijonov evrov

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi zagotovo prinesla izpad določenega dela premije, ki jo zbere zavarovalnica Adriatic Slovenica, so prepričani v tej zavarovalnici. Kot so pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, že več kot 20 let ponujajo poleg dopolnilnega tudi različna dodatna zdravstvena zavarovanja, ki zavarovancu nudijo večjo finančno in zdravstveno varnost v času bolezni ali nezgod, saj se lahko nanašajo tudi na dodatne storitve, ki niso predmet obveznega zavarovanja. Trenutno ima z Adriatic Slovenico sklenjeno vsaj eno od takšnih dodatnih zdravstvenih zavarovanj več kot 70.000 zavarovancev.

Predsednik Vzajemne Aleš Mikeln je v pogovoru za Večerovo prilogo V soboto povedal, da so lani vse tri zavarovalnice zbrale za dopolnilno zdravstveno zavarovanje 524 milijonov evrov in za škode plačale 484 milijonov evrov. "Razlika je znašala 40 milijonov evrov. Ker smo plačali tudi 13 milijonov evrov davkov in prispevkov, je vsem trem ostalo 27 milijonov evrov," je pojasnil Mikeln.