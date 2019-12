Levica znova poziva k priznanju Palestine

V Levici opozarjajo tudi na to, da so ZDA spremenile svoje dolgoletno stališče glede judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki zanje sedaj niso več nezakonite. Foto: Reuters

V Levici vlado pozivajo, naj se tudi sama zaveže k priznanju Palestine. Ob tem v stranki spominjajo, da je državni zbor že 28. novembra 2014 sprejel sklep, naj vlada DZ-ju predloži sklep o priznanju Palestine. V Levici so poudarili tudi, da se je luksemburški zunanji minister Jean Asselbom v začetku tedna zavzel za razpravo znotraj Evropske unije o priznanju Palestine s strani vseh držav članic EU-ja.

V stranki ob tem dodajajo, da so ZDA 18. novembra spremenile svoje dolgoletno stališče glede judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki za ZDA zdaj niso več nezakonite. Sprememba ameriškega stališča po oceni Levice pomeni nasprotovanje enotnemu stališču tako Generalne skupščine Združenih narodov, Varnostnega sveta Združenih narodov ter Meddržavnega sodišča, da so izraelske naselbine na Zahodnem bregu v nasprotju s četrto ženevsko konvencijo in kot take predstavljajo vojni zločin.

V primeru, da znotraj EU do konca marca 2020 ne bo prišlo do konsenza o priznanju Palestine, Levica slovenski vladi predlaga, naj sama pripravi sklep o priznanju Palestine in ga predloži DZ-ju .Foto: BoBo

V odziv na odločitev ameriške administracije je luksemburški zunanji minister Asselborn poslal pismo novemu visokemu predstavniku Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josepu Borrellu ter vsem zunanjim ministrom držav članic EU-ja s pobudo za začetek razprave znotraj EU-ja o priznanju države Palestine. Zunanji ministri EU-ja naj bi širšo razpravo glede tega vprašanja opravili na naslednjem zasedanju januarja 2020.

EU nima pristojnosti za priznanje

Na zunanjem ministrstvu so za časnik Dnevnik opozorili, da EU kot skupnost držav nima pristojnosti za priznavanje posameznih držav, saj lahko to storijo le države članice. Lahko pa EU skozi razpravo spodbuja članice v smeri priznanja Palestine. Stališče Slovenije glede priznanja Palestince sicer ostaja nespremenjeno.

"K nadaljevanju aktivnosti in razprave v EU o stanju bližnjevzhodnega mirovnega procesa in tudi o možnosti priznanja Palestine nas zavezujejo tako sklepi vlade kot tudi parlamentarnega odbora za zunanjo politiko," so še sporočili z MZZ-ja.

V kabinetu predsednika vlade so v četrtek izpostavili, da Slovenija pozdravlja razpravo EU-ja glede bližnjevzhodnega mirovnega procesa in Palestine. Dnevnik ob tem še dodaja, da premier Marjan Šarec v preteklosti ni pokazal kakšne naklonjenosti priznanju Palestine.