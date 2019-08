Podoben oklepljen mercedes uporablja ruski predsednik Vladimir Putin. Fotografija iz julija 2016, ko se je mudil na obisku v Sloveniji. Foto: BoBo

Potem ko je javnost razburila vladna nabava oklepljenih vozil, med katerimi izstopata po štiri tone težka mercedesa za več kot milijon in pol evrov, tisto, česar ni znala povedati vlada, pojasnjujejo varnostni strokovnjaki. Pravijo, da gre za povsem običajen ukrep pri zagotavljanju varnosti varovanim tujim osebam. Varnost bo zagotovo na preizkušnji med predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije čez dve leti. Strokovnjaki opozarjajo, da si takrat naša država ne sme privoščiti napak.

Nič ni čudnega, da država nabavlja tovrstna sredstva, čudno bi bilo, če jih ne bi, in posledično ne bi bila kredibilen partner v mednarodnih odnosih Branko Lobnikar o blindiranih limuzinah

Pri zagotavljanju varnosti domačih ali tujih varovanih oseb je, kot poudarja varnostni strokovnjak Branko Lobnikar, ključno to, da pristojni ničesar ne smejo prepustiti naključju. "To je eno izmed področij, ki mora biti najbolj skrbno načrtovano, a vprašanje transparentnosti je tudi pomembno, državljani morajo izvedeti, da država dela vse, da bo zagotovila varnost varovanim tujim osebam in da za to potrebuje določena sredstva," je pojasnil.

In tega dejstva, o katerem govori Lobnikar, da normalna država potrebuje orodja za varovanje, vlada Marjana Šarca ni znala primerno pojasniti javnosti. Prva Janševa vlada je denimo javno sporočila, da prerazporeja sredstva z obrambnega ministrstva na policijo, ki bo s tem denarjem kupila oklepljeni vozili s pojasnilom, da sta stari nenehno v okvari. Branko Lobnikar ob tem poudarja: "Nič ni čudnega, da država nabavlja tovrstna sredstva, čudno bi bilo, če jih ne bi, in posledično ne bi bila kredibilen partner v mednarodnih odnosih".

Slovensko predsedovanje varnostni izziv

In slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije bo zagotovo zalogaj za varnostne organe. Postopki varovanja varovanih oseb med predsedovanjem svetu Evropski uniji sicer ne bodo nič drugačni od zdaj uveljavljenih, bo pa predsedovanje bolj varnostno zanimivo. "Frekvenca bo veliko večja, v Slovenijo pa bo usmerjenih tudi veliko luči, kar pomeni, da je treba zagotoviti več dejavnosti na področju varovanja," je sklenil Lobnikar.

Slovenija je danes država z več izkušnjami tudi na področju varovanja, kot je bila ob prvem predsedovanju Uniji, zato so večja tudi pričakovanja, še dodaja Lobnikar.