Karlu Erjavcu očitajo zlorabo vojaške obveščevalne službe ter laži v primeru nočnega streljanja na Počku, kar minister zavrača. Foto: BoBo

"Na nas je, da pokažemo, ali imamo dovolj visoka etična merila, da ministru, ki laže, zavaja, krši zakone, rečemo, dovolj je," je poslance nagovoril predstavnik predlagateljev interpelacije, poslanec SDS-a Žan Mahnič. Najprej je pojasnil, da se je vse začelo, ko je Delo objavilo prispevek, v katerem je pisalo, da je načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc odsotna, ker naj bi doživela živčni zlom. Minister za obrambo je zato ustno naročil direktorju OVS-a, naj razišče, kaj se dogaja. Po SMS-jih, ki so krožili v vojski, je namreč pisalo, da je brigadir Miha Škerbinc neprimerno govoril o načelnici generalštaba. Erjavec pa naj bi z navodili OVS-u presegel njena pooblastila.

Minister Erjavec se je sprenevedal in spreminjal izjave, je dejal Žan Mahnič. Foto: BoBo

Mahnič je nato naštel alineje zakona o obrambi in zatrjeval, da odstavitev Škerbinca ni bila upravičena. Kot je dejal, z dejanjem ni ogrožal delovnega mesta in niti ne načelnice, prav tako nista bili podani ne prijava na policijo ne kazenska ovadba zaradi obrekovanja, ki bi po Mahničevih besedah upravičili prisluškovanje OVS-a. A ker ovadbe ali prijave pred prisluškovanjem ni bilo, gre po mnenju Mahniča za zlorabo te službe. "Cilj je bil povleči Škebinca iz SV.""Kot je pisal eden od medijev, je na ministrstvu za obrambo 8. marca potekal kolegij glede dodatka za povečan obseg dela, tam naj bi minister Erjavec tako ravnal z načelnico, da je ven prišla vsa objokana in potem je tri tedne ni bilo več v sližbo. In ker se je Erjavec zbal, da ga bo ovadila, je izpeljal, kar je izpeljal," je dejal Mahnič.

Nato je Mahnič prešel na sporno streljanje na Počku. Erjavcu je očital laganje in zavajanje, ko je kot razlog za razrešitev Škerbinca navedel, da ta v okviru vojaške vaje Sokol ni spoštoval njegovih navodil glede nočnega streljanja na Počku.

Kot je poudaril Mahnič je celo v sporočilu za javnost ministrstva za obrambo pisalo, da je v okolici Počka predviden povečan hrup zaradi streljanja s težkimi kalibri, preletov letal in eksplozij. "Kakšen je minister, ki ne ve, kaj se dogaja v njegovi hiši?" se sprašuje Mahnič, če ministrstvo javno zapiše, da se bo streljalo s težkimi kalibri, minister Erjavec pa trdi, da pooblastil z ministrstva za obrambo ni bilo. Mahnič je dodal, da je bilo v aneksu zapisano, da bodo Američani s seboj imeli 120 milimetrske minomete in da bodo s težkimi kalibri streljali od 24. do 3. ure zjutraj. "Kje smo videli vojsko, ki je pripeljala minomete in jih ne uporablja?" je domnevno sprenevedanje ministra opisal Mahnič.

Mahnič je ministru Erjavcu še očital, da je reševal sebe in svojo ministrsko funkcijo na način, da je lagal in zavajal javnost, tudi poslance, spreminjal svoje navedbe in za različne medije dajal različne zgodbe. Ministru je naprtil tudi krivdo za nadaljevanje razkroja SV, ki se kaže v odhodu pripadniki in izgubljanju morala v SV.

Erjavec očitke zavrača

Na drugi strani Erjavec očitke zavrača. Trdi namreč, da so obveščevalci ob pogovorih s pripadniki SV-ja na poveljstvu sil zgolj opravljali svoje naloge, odgovornost za nočno streljanje na Počku pa še naprej pripisuje Škerbincu.

Zadevo je v zadnjih dneh intenzivno preiskovala tudi komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kar pa je Erjavec označil kot njeno zlorabo za obračun z njim.

Večji del opozicije interpelacijo podpira (36 glasov), v koaliciji jo izrecno zavračajo zgolj v SD-ju, DeSUS-u in SAB-u, uganka pa za zdaj ostaja, kako se bodo odločili v LMŠ-ju, SMC-ju in Levici. Za razpravo o interpelaciji je na izredni seji DZ-ja predvidenih več kot 14 ur.