V Ljubljani je parada ponosa potekala 22. junija. Foto: BoBo

"Pred dnevi je bila zelo uspešna parada ponosa v Ljubljani, kjer jo izvajajo že mnogo let, in prav je, da tudi Maribor pokaže, da je dovolj strpno in sprejemajoče mesto," je povedala Marja Guček z Mladinskega kulturnega centra Maribor.

V povorki v Ljubljani se je 22. junija po navedbah organizatorjev zbralo okoli 2500 ljudi, organizatorji mariborske pa pričakovano število udeležencev še težko ocenijo, saj takšen dogodek prirejajo prvič. "Kdor koli bo prišel, ga bomo zelo veseli," je dejala.

Na parado vabljeni vsi, ki se zavzemajo za človekove pravice

Vabljeni niso le predstavniki skupnosti LGBTIQ+, ampak vsi, ki se izrekajo za spoštovanje človekovih pravic, enakih možnosti in svobode izbire. "Vsakdo, ki se pridruži paradi, s tem podpre boj za enakopravnost in vključujočo družbo," je dodala Gučkova.

MKC Maribor že od leta 2014 izvaja program Maribor skozi rožnata očala, ki z informacijami, druženjem, nasveti in različnimi dejavnostmi pomaga vsem z vprašanji pri odkrivanju in sprejemanju svoje spolne identitete ali spolne usmerjenosti. "Nagovarjamo predvsem mlajšo populacijo in prav pobuda mladih je bila, da tudi v Mariboru priredimo parado ponosa," je pojasnila Gučkova. V prejšnjih letih so prirejali Akcije strpnosti v obliki deljenja informacij in gradiva z vsebinami LGBT+ na stojnici, s parado ponosa pa želijo te aktivnosti nadgraditi.

Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 13. uri na Glavnem trgu, uradno pa bo parada po mariborskih ulicah zakorakala ob 14. uri, nato bodo sledili govori in kratek kulturni program. Parado, ki bo potekala pod geslom Ljubezen ne izbira, zakaj bi ti?, prireja MKC Maribor v sodelovanju z romunsko organizacijo Go Free v okviru mednarodnega projekta Združeni s ponosom/United with pride.

Prva parada ponosa je v Sloveniji potekala leta 2001. Kot prvo parado ponosa v svetu pa štejejo protest leta 1969, ko se je ameriška skupina gejev in lezbijk uprla racijam in nasilju policistov v lokalu Stonewall v New Yorku. Od takrat parade ponosa prirejajo po vsem svetu kot spomin na ta dogodek, kot opozorilo na diskriminacijo istospolno usmerjenih ter za promocijo strpnosti.