Izvajanje patrulj bo potekalo v skladu s sporazumom, ki sta ga podpisali državi. Foto: BoBo

Slovensko-italijansko mejo na območju policijskih uprav Koper in Nova Gorica bodo začele nadzirati skupne policijske patrulje, da bi tako na notranji meji Evropske unije ustavile nezakonite prehode tujcev po balkanski poti. Za ukrep, ki temelji na sklenjenem sporazumu med Slovenijo in Italijo leta 2007, sta se sosedi odločili soglasno, je za Radio Slovenija poročala Mirjam Muženič.

Mešane patrulje se bodo sorazmerno izvajale na obeh straneh meje, in sicer na odsekih, kjer prihaja do zgostitev nedovoljenega prečkanja meje, so sporočili z generalne policijske uprave. Na obeh straneh bodo na delu tričanske patrulje, v kateri bo vsaj ena uradna oseba države, na območju katere bodo patruljirali. Slovenski policisti so že vajeni skupnega sodelovanja s Hrvati, Italijani pa s Francozi in Avstrijci.

Poleg operativne vrednosti ima izvajanje mešanih patrulj tudi druge posredne rezultate, so dodali na policiji. To sta hitrejša izmenjava informacij in spoznavanje terena v sosednji državi za primere čezmejnega zasledovanja. Poleg tega predstavljajo jasen signal tihotapcem, da vstop v drugo državo še ne pomeni, da postopkov proti njim ne bodo sprožili v državi, iz katere so zbežali.

"Ko pravila niso spoštovana, je treba dvigniti zidove"

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je sicer v četrtek dejal, da bo Italija na meji s Slovenijo, če mešane patrulje ne bodo preprečile nezakonitih prehodov meje, postavila fizične ovire. Predsednik vlade Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga pa je dejal: "Ko pravila niso spoštovana, je treba dvigniti zidove. Mi teh zidov ne želimo, hočemo le spoštovanje pravil, sicer so zidovi edina možnost." Fedriga in Salvini se bosta o tem pogovarjala na rimskem srečanju že ta teden.

Gre za politično propagando, ki sloni na neutemeljenem ustrahovanju ljudi, je za Radio Slovenija povedala tržaška občinska svetnica Valentina Repini: "Migracijska politika se rešuje na višji ravni, in sicer v Evropi, kjer pa minister Salvini ni prisoten na srečanjih, na katerih se v Evropi govori o tej tematiki."

Na ministrstvu za notranje zadeve v Sloveniji so v petkovem odzivu na te Salvinijeve besede poudarili, da gre pri postavitvi tehničnih ovir za notranjepolitično odločitev posamezne države.