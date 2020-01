Spremembe zakona za uravnoteženje javnih financ s 1. januarjem določajo nov način za izračun minimalne bruto urne postavke za začasna in občasna dela. Ta v skladu s spremembo ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas.

Minimalna plača, ki je leta 2019 znašala 886,63 evra bruto, bo v letu 2020 določena pri 940,58 evra bruto.

Spremembo zakona za uravnoteženje javnih financ so predlagali v Levici, ker so menili, da študentsko delo ni plačano pravično. Minimalna urna postavka v višini 4,89 evra bruto, je namreč določena nižje, kot je vrednotena ura zaposlenih za minimalno plačo, s tem pa se krši načelo enakega plačila za enako delo, so opozorili pri predstavitvi predloga spremembe v DZ. Levica je v osnovnem predlogu sicer predlagala najnižjo bruto urno postavko za študentsko delo v višini 5,9 evra. Zaradi sprejetega koalicijskega dopolnila pa ta znesek zdaj znaša 5,4 evra.