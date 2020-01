Foto: MMC RTV SLO

Gre za obliko t. i. odprtega konca.

Kot se za skok v novo leto spodobi, bomo nocoj naše prvo omizje Moje mnenje namenili izzivom in dilemam, ki so pred domačo slovensko politiko.

Za manjšinsko vlado Marjana Šarca se je leto 2019 končalo s turbulentnim imenovanjem nove ministrice za kohezijo, ki je pokazalo na krhkost manjšinske zasedbe. Šarčeva vlada je obsojena na nenehno iskanje zavezništev zunaj koalicijskih vrst. Strategija opozicije, zlasti največje opozicijske stranke, pa je v razbijanju potencialnih podpornikov ne le v opoziciji, temveč tudi v koaliciji.

Bo ranljivo koalicijsko razmerje vzdržalo? Koliko časa se da vladati v manjšinskih razmerah, ko tudi prvaki in prvakinja vladnih strank ne skrivajo svojega osebnega mnenja, da imajo več izkušenj kot aktualni premier? So v novem letu na obzorju tudi predčasne volitve? In kaj bo s prednostnimi nalogami vlade, z urejanjem zdravstva, s spreminjanjem volilne zakonodaje in ne nazadnje urejanjem odnosov s sosedi, zlasti s Hrvaško, ki je dobila novega predsednika?

Govorili bodo tudi o aktualnem svetovnem dogajanju, ko del leve politike po ameriški likvidaciji iranskega generala znova odpira vprašanje sodelovanja naših vojakov v misijah v tujini. Z gosti – Andražem Zorkom, Boštjanom Udovičem, Pavlom Gantarjem in Martinom Nahtigalom – se bo pogovarjala Mojca Šetinc Pašek.