Gruškovje je eden najbolj obremenjenih mejnih prehodov s Hrvaško. Foto: Nina Cverlin

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika in Gruškovje. Vozniki najdlje čakajo na Gruškovju, kjer je čakalna doba za osebna vozila za vstop v državo med eno in dvema urama.

Že v soboto so zastoji nastajali praktično na vseh avtocestnih krakih, največji zastoj, dolg več kot osem kilometrov, je bil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Na večjih mejnih prehodih s Hrvaško je bilo za vstop v državo in izstop iz države treba čakati tudi po dve uri in več.

Zastoje je pričakovati tudi danes, saj se številni vračajo z dopustov. Na Darsu voznikom svetujejo, da potovanja načrtujejo vnaprej in sproti preverjajo stanje na cestah. Tudi policija voznikom svetuje, naj spremljajo prometne informacije o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah. Kljub vročini, gostemu prometu in zastojem naj ostanejo strpni in upoštevajo predpise.