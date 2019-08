Gruškovje je eden najbolj obremenjenih mejnih prehodov s Hrvaško. Foto: Nina Cverlin

Že v soboto so zastoji nastajali praktično na vseh avtocestnih krakih, največji zastoj, dolg več kot osem kilometrov, je bil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Zastoje je pričakovati tudi danes, saj se številni vračajo z dopustov.

Gneča bo tudi na mejnih prehodih. Vozniki že čakajo na Gruškovju, in sicer je čakalna doba za osebna vozila za vstop v državo med eno in dvema urama. V soboto je bilo treba na večjih mejnih prehodih s Hrvaško za vstop v in izstop iz države čakati tudi po dve uri in več.

Na Darsu voznikom svetujejo, da potovanja načrtujejo vnaprej in sproti preverjajo stanje na cestah. Tudi policija voznikom svetuje, naj spremljajo prometne informacije o zastojih in čakalnih dobah na mejnih prehodih in cestah. Kljub vročini, gostemu prometu in zastojem naj ostanejo strpni in upoštevajo predpise.