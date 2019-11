Mrtvim se najpogosteje poklonimo s prižiganjem sveč. Foto: BoBo

Mrtvim se bo poklonil tudi državni vrh. Osrednja državna spominska slovesnost bo pred spomenikom vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani, na kateri bo predsednik republike Borut Pahor v spremstvu državne delegacije položil venec. Spominske slovesnosti na Kongresnem trgu se bodo udeležili tudi premier Marjan Šarec in predsednika DZ in DS, Dejan Židan in Alojz Kovšca, načelnica Generalštaba Slovenske vojske, generalmajorka Alenka Ermenc in v. d. generalnega direktorja policije Tatjana Bobnar.

Po slovesnosti bo Šarec položil venec pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo '91, Židan pa tudi pri spomeniku padlim v NOB, pri Lipi sprave in pri kostnici žrtvam 1. svetovne vojne na ljubljanskih Žalah. Šarec bo že dopoldne položil venec pred spomenik generalu Rudolfu Maistru v Kamniku, Židan pa pri grobnici na Urhu.

Cvetje in sveče na grobovih

Dan spomina na mrtve, 1. november, je državni praznik in dela prost dan. Za ta dan je značilno obiskovanje grobov bližnjih, polaganje cvetja nanje in prižiganje sveč v spomin na pokojne. Praznik, ki je bil dela prost dan že v Socialistični republiki Sloveniji, ko smo ga imenovali dan mrtvih, je v samostojni Sloveniji po navedbah etnologov ohranil podobno vlogo in način zaznamovanja kot v pred letom 1991.

V krščanski tradiciji pa je prvi november praznik vseh svetih, ki velja za praznik zmagoslavja in veselja, saj časti spomin na življenje vseh znanih in neznanih svetnikov.

Zaradi gneče posebni prometni režim

Zaradi večjega obiska pokopališč bodo danes marsikje veljali posebni prometni režimi. Pričakovati je gnečo in prometne zastoje, zato se moramo na pot odpraviti pravočasno. Hkrati policisti, redarji in upravljavci pokopališč pozivajo k skrbi za varnost imetja. Svetujejo, da v vozilih ne puščamo vrednih predmetov na vidnih mestih.