Prvak stranke Karl Erjavec je dejal, da ne bo kandidiral, ker ga stranka potrebuje doma. Foto: BoBo

Prvak DeSUS-a Karl Erjavec je v izjavi medijem po zasedanju organov stranke izrazil obžalovanje, da se strankin dolgoletni evropski poslanec Ivo Vajgl ne bo potegoval za vnovičen mandat na majskih volitvah v Evropski parlament. O tem sta razpravljala že pred novim letom, ko je bil Vajgl po Erjavčevih besedah v negotovosti, ali bi znova kandidiral ali ne.

Vajgl (Alde/DeSUS) je ugibanja o tem, ali se bo potegoval za nov mandat, prekinil pred nekaj dnevi. Skoraj 76-letni evropski poslanec, ki je bil v Evropski parlament prvič izvoljen leta 2009 na listi stranke Zares, drugič pa leta 2014 na listi DeSUS-a, je pojasnil, da se bo v življenju posvetil še drugim stvarem.

V Evropskem parlamentu je Vajgl veliko naredil, je prepričan Erjavec. "Med drugim je odpiral teme, ki se nanašajo na negativna demografska gibanja, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Izpostavljal je problematiko starejših, navsezadnje je Zveza društev upokojencev Slovenije zlasti po zaslugi projekta Starejši za starejše, ki ga stranka DeSUS močno podpira, prejela nagrado državljan Evrope," je naštel Erjavec.

Glede na okoliščine so v stranki DeSUS podaljšali rok za evidentiranje kandidatov in kandidatk za nastop na evropskih volitvah. Medtem ko so sprva napovedali, da bo evidentiranje kandidatov potekalo do konca februarja, torej do četrtka, je zdaj ta rok 10. marec. Takrat se bodo tudi odločili o kandidatih in nosilcu liste.

Dolgoletni evropski poslanec Ivo Vajgl ne bo več kandidiral. Foto: BoBo

Erjavec: "DeSUS me potrebuje doma"

Ob vprašanju, kakšna je možnost, da bo sam nosilec liste DeSUS, je Erjavec poudaril, da si tega ne želi in da ga DeSUS "v tem trenutku potrebuje doma". "Ne samo DeSUS, tudi vlada, ki vemo, da je manjšinska, in vsaka taka sprememba lahko prinaša določene negotovosti. Osebno nimam namena biti nosilec liste za evropske volitve, je pa to stvar postopkov. Če bo stranka presodila, da potrebuje mojo pomoč, se bomo o tem takrat odločali," je dejal Erjavec, a dodal, da se to verjetno ne bo zgodilo, da bo nosilec liste.

V stranki so po njegovih besedah optimistični in pričakujejo dober izid, vso svojo pomoč stranki, da dobi evropskega poslanca, je ponudil tudi Vajgl. "Stranka DeSUS ima dobro mrežo in dobro organizacijo na terenu, kar se je pokazalo tudi na lokalnih volitvah, ko smo med koalicijskimi strankami prejeli drugo največje število glasov," je dodal Erjavec.

DeSUS polnopraven član EDP - ja

Erjavec je tudi spomnil, da je stranka postala polnopravna članica Evropske demokratske stranke (EDP) in da bodo na zasedanju sveta EDP-ja, ki bo 12. aprila, med drugim razpravljali o volilnem programu stranke in na pobudo DeSUS-a tudi o številnih temah, ki zadevajo starejše. Med drugim o tem, koliko bi morala znašati minimalna pokojnina v Evropi, kako spodbujati zaposlovanje starejših in o dolgotrajni oskrbi starejših, kar je vprašanje, ki v Evropi po Erjavčevem mnenju ni zadovoljivo rešeno. In če bi imeli poslanca v Evropskem parlamentu, kar je cilj DeSUS-a, bi lahko naslavljali ta vprašanja, je še poudaril Erjavec.

Kandidatne liste za volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 26. maja, je mogoče vložiti do 26. aprila. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Slovenije, torej osem.