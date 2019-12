Odnos med ministrstvom in SVS-jem se je zaostril pred dobrih pol leta. Foto: BoBo

Pred pol leta jim je ministrstvo za obrambo odpovedalo pogodbo o sodelovanju, ker je po njihovem mnenju sindikat kršil pogodbo s pozivi k interepelaciji ministra za obrambo Karla Erjavca. Nove pogodbe pa niso uspeli skleniti. V Sindikatu so ogorčeni, pravijo, da gre za ogrožanje temeljne pravice delavcev do sindikalnega združevanja.

Predsednik sindikata vojakov Gvido Novak je, tako kot še dva njegova sodelavca, dobil ukaz, s katerim je z 8. decembrom razrešen z dozdajšnje naloge opravljanja dela predsednika sindikata vojakov Slovenije in razporejen na drugo delo v eni od enot Slovenske vojske.

"Dejansko so s napadli in ga želijo uničit na ta način, da bi naj mi trije, ki delamo za sindikat dali gor uniforme in šli v enote delat," je dejal Novak in dodal, da tega ne namerava storiti. " ker si ne morem privoščit da pri tolikih članih ne bom imel časa niti pol ure, za delo za sindikat."

Ministrstvo jim naj bi sicer v pogajanjih ponudilo najprej za vsakega 20 ur, na koncu pa 60 ur na mesec za delo v sindikatu, česar niso sprejeli.