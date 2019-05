Spomenik Svobodi in miru je delo akademskega kiparja Stojana Batiča. Foto: BoBo

Mislinjska in Mežiška dolina sta ob koncu 2. svetovne vojne postali zadnji izhod za umik ogromnih množic pripadnikov poraženih vojsk z jugoslovanskih bojišč, z njimi pa se je umikalo tudi veliko civilnih beguncev.

Cilj umikajočih je bil čim prej priti na ozemlje Avstrije in se tam predati Britancem. Cilj Jugoslovanske armade, v katero so bile takrat vključene tudi slovenske partizanske enote, pa je bil zadržati jih na slovenskem ozemlju. V dneh med 12. in 15. majem so tako izbruhnili hudi boji na območju Doliča, Dravograda in Poljane pri Prevaljah, s hudimi izgubami na obeh straneh.

V spomin na te dogodke je na Poljani pri Prevaljah urejen spominski park z osrednjim spomenikom Svobodi in miru akademskega kiparja Stojana Batiča. Združenje borcev za vrednote NOB Mežiške doline vsako leto v sodelovanju s koroškimi občinami tam organizira spominsko prireditev.

"Spoštovati moramo našo preteklost, ne smemo je potvarjati, bolj pa nas mora skrbeti sedanjost, predvsem, kakšno je stanje družbe in kakšne so njene vrednost. Včasih je svoboda pomenila imeti puško, danes je svoboda odnos do Evropske unije," je za Televizijo Slovenija povedal Tit Turnšek, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki je bil tudi slavnostni govornik na prireditvi ob 74. obletnici zadnjih bojev.