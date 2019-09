Na primorski avtocesti so še vedno zastoji, prav tako na vzporednih regionalnih cestah. Foto: BoBo

Po prvih podatkih je bilo v nesreči udeleženih deset vozil, nesrečo so povzročili trije vozniki zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in s prekratko varnostno razdaljo. Nobeden od udeležencev ni utrpel telesnih poškodb, nastalo pa je za okoli 50.000 evrov materialne škode, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Promet je v času opravljanja ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic potekal samo po odstavnem pasu, vozni in prehitevalni pas sta bila zaprta, okoli 17.20 pa je bil znova v celoti sproščen, a je v tem času nastal zastoj, v nekem trenutku dolg celo 21 kilometrov.

Zastoji so nastali tudi na vzporednih regionalnih cestah in na ljubljanski obvoznici.