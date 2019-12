Tokrat sta ob obisku Poklukar in Bobnarjeva čim mirnejši vstop v novo leto zaželela policistkam in policistom mariborske policijske uprave, zvečer pa bosta to storila še ob obisku Policijske uprave Ljubljana. Foto: BoBo

Kot so zapisali na ministrstvu za notranje zadeve, bodo nekateri policisti in policistke tudi najdaljšo noč v letu pričakali na delovnem mestu. Minister Poklukar se jim je zahvalil za predanost delu. "Delo slovenskih policistk in policistov je zahtevno, odgovorno, požrtvovalno, vedno sledite enemu cilju – vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije zagotoviti varnost," je poudaril.

Dodali so, da minister zato vlaga maksimalne napore, da policiji zagotovi stabilno finančno okolje in pogoje za delo, ki bodo omogočili njen nadaljnji razvoj in s tem učinkovito zagotavljanje varnosti tudi v prihodnje. "To nam je do zdaj uspelo, prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnjem letu," je še dejal Poklukar.

Minister in generalna direktorica policije Tatjana Bobnar sta sicer že dopoldne na Policijski postaji Kočevje sprejela predsednika republike Boruta Pahorja. Policistkam in policistom, ki vsakodnevno skrbijo za varnost prebivalk in prebivalcev, so se zahvalili za njihovo učinkovito delo in predanost pri varovanju zunanje schengenske meje. Pri tem jim pomagajo tudi predstavniki Slovenske vojske, zato sta se srečanja udeležili tudi državna sekretarka na ministrstvu za obrambo Nataša Dolenc in načelnica generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc.

Predsednik republike Borut Pahor je na zadnji dan leta obiskal policiste in vojake, ki skupaj varujejo južno mejo, zahvalil se jim je za vestno delo in skrb za varnost državljanov. Foto: BoBo

Pahor se jim je zahvalil za profesionalno, predano in uspešno opravljeno delo v iztekajočem se letu, ki so ga predsednik in prisotni ocenili kot vzorno. Kot je dejal, je z obiskom želel prisluhniti njihovim izkušnjam in težavam, na katere so naleteli pri delu, jih je pa po Pahorjevih besedah mogoče rešiti v dialogu in s sodelovanjem.

Predsednik je obiskal 56 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske v Kočevski Reki, ki sodelujejo pri varovanju južne meje. Zdi se mu "sijajno, da vojska in policija sodelujeta skladno z njihovimi pristojnostmi". Poveljujoči in vojaki so Pahorju predstavili vsakodnevne naloge, nekatere novosti letošnjega leta ter izzive, ki zaznamujejo opravljanje njihovih nalog.

Poveljnik sil brigadir Milan Žurman je ob tem dejal, da je poleg 12 misij v 13 državah pomoč policiji najpomembnejša naloga v poveljstvu Slovenske vojske. Pahor je obisk pri policistih in vojakih sklenil z novoletnim voščilom in najboljšimi željami za uspešno in varno opravljanje njihovega pomembnega poslanstva tudi v prihodnje. Dejal je, da je ponosen nanje, saj odlično opravljajo svoje delo.