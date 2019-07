Načelnica je po zaslišanju zanikala nekatere medijske zapise o kadrovskih menjavah v Slovenski vojski. Foto: BoBo

Načelnica Generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenka Ermenc je po pogovoru na Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pojasnila, da se je vabilu komisije odzvala, ker spoštuje državne institucije. Odgovorila je na zastavljena vprašanja, odnos predstavnikov komisije pa se ji je zdel "korekten, spoštljiv in dostojanstven".

O prihodnjem položaju Mihe Škerbinca je Ermenčeva dejala, da je v postopku prerazporeditve. Zatrdila je, da ne bo šel na nižjo dolžnost in da mu bodo zagotovljene vse doslej pridobljene pravice. Foto: BoBo

V izjavi za medije načelnica zaradi tajnosti pogovora ni razkrivala vsebine zaslišanja. Na vprašanje, ali je zdaj zgodba z razrešitvijo Mihe Škerbinca vendarle končana, je odvrnila, da bi si želela, da bi vsak pripadnik Slovenske vojske uveljavljal službeno pot, ko gre za predloge in ugovore na odločitve nadrejenih.

Po zakonu o službi v SV je službena pot postopek, po katerem pripadnik posreduje nadrejenim svoje prošnje, predloge in zahteve ter ugovarja na sprejete odločitve v povezavi z njegovim položajem, nalogami in drugimi vprašanji.

Glede odnosa s Škerbincem je Ermenčeva danes pojasnila, da je v tem času imel dopust. Z njim se je pogovorila tako osebno kot uradno, tako da komunikacija ni prekinjena. O njegovem prihodnjem položaju pa je dejala, da je v postopku prerazporeditve, obenem pa zatrdila, da ne bo šel na nižjo dolžnost in da mu bodo zagotovljene vse doslej pridobljene pravice.

Načelnica se je s Škerbincem pogovarjala tako zasebno kot uradno. Foto: BoBo

Ermenčeva je ob tej priložnosti tudi zanikala nekatere medijske zapise o kadrovskih menjavah v SV. O prerazporeditvi predstavnika Slovenske vojske za stike z javnostjo Simona Koreza, ki odhaja na mariborski Center vojaških šol, je načelnica povedala, da v vojski obstaja dokument, ki določa obvezne usmeritve v kariernih poteh. Ta določa, da je pripadnik na isti dolžnosti od treh do petih let, Korez pa je bil na omenjeni dolžnosti 15 let.

"Zelo sem mu hvaležna za prispevek k razvoju in ugledu obrambnega sistema in Slovenske vojske," je dejala. Kot je dodala, je kot načelnica generalštaba dolžna zagotoviti kontinuiteto tudi na tem mestu, zato je že zagotovila "ustrezen kader in poskrbela, da se je za delo z mediji ustrezno usposobil". Korez sicer prerazporeditve v pogovoru ni želel komentirati.

O odpovedi vodje obveščevalno-varnostnega sektorja na generalštabu Roberta Klinarja pa je načelnica generalštaba dejala, da ji je pojasnil njegove prihodnje karierne cilje in podal vlogo, ki so jo tudi obravnavali. "Vesela sem, da je njegovo delo v vojski priznano tudi v civilnem okolju," je pojasnila.