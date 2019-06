Načelnica ima danes dvostransko srečanje z madžarskim načelnikom generalštaba, zato je ni bilo v državni zbor. Foto: BoBo

Predsednik Knovsa Matej Tonin je po seji pojasnil, da so načelnico na pogovor povabili v petek, njeno opravičilo pa je v DZ prispelo v ponedeljek pozno popoldne. Knovs je zaradi postopkov v DZ njeno pisno opravičilo prejela danes okoli pol devete ure. Pogovor z njo bo komisija skušala opraviti v prihodnjih dneh – v sredo ali četrtek.

Sporno ravnanje obveščevalno-varnostne službe?

Še ta teden namreč želi komisija dobiti odgovore vseh vpletenih v dogajanje pred razrešitvijo brigadirja Škerbinca. Ravnanje ministra za obrambo Karla Erjavca v primeru razrešitve Škerbinca je komisija vzela pod drobnogled, ko so operativci obveščevalno-varnostne službe začeli preverjati ionformacije, da naj bi Škerbinc pred postrojem neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice Ermenc. Ti pogovori in domnevna odgovornost za nočno streljanje s težkimi kalibri na vojaškem vadišču na Počku naj bi bili sicer med razlogi za razrešitev Škerbinca.

Medtem ko Erjavec poudarja, da je komentiranje zdravstvenega stanja nadrejenih ali podrejenih kršitev pravil vojaške službe, saj gre za poseganje v integriteto in zasebnost posameznika, pa Škerbinc trdi, da je skušal načelnico zaščititi pred govoricami, ki so se v tistih dneh pojavile v javnosti.

Od načelnice Alenke Ermenc naj bi zato skušali dobiti pojasnila, kdaj je podala ovadbo zoper Škerbinca – pred opravljenimi zaslišanji na poveljstvu sil ali po njih? Sporno je namreč tudi zasliševanje obveščevalno-varnostne službe. Škerbinc je namreč pred komisijo poudaril, da so bila vprašanja sugestivna, samo zaslišanje pa nenavadno. A minister Erjavec zagotavlja, da je OVS zgolj izvajal svoje varnostne naloge.

Pred Knovsom bodo ta teden govorili še operativci OVS-ja, ki so zasliševali Škerbinca, in direktor te službe Dejana Matijeviča.

V petek glasovanje o usodi Erjavca

Stranka SDS je sicer vložila interpelacijo zoper ministra Erjavca, o kateri bodo poslanci glasovali v petek na izredni seji. V največji opozicijski stranki so prepričani, da so bila ministrova dejanja nezakonita, z njimi se strinjajo tudi v NSi-ju (njen predsednik Matej Tonin sicer predseduje tudi parlamentarni komisiji za nadzor varnostnih služb) in SNS-u. Premier Marjan Šarec pa pravi, da bo minister moral svoja dejanja pojasniti.