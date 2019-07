Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik vodstvu MZU-ja očita samovoljno delovanje. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Na to napoved predsednika ZDUS-a Janeza Sušnika so se odzvali v MZU-ju, ki Sušniku očitajo neetična ravnanja. Dopis ZDUS-a, v katerem upokojenska društva, ki bodo sodelovala na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, obveščajo, da ne bodo več deležna podpore ZDUS-a pri organizaciji dejavnosti, so v MZU-ju označili za grozilno pismo.

Predsednik MZU-ja Marjan Sedmak je ob tem dejal, da je Sušnik s tem pozivom naredil "tri, zelo vljudno rečeno, spodrsljaje". Najprej je, tako Sedmak, zanemaril to, da so člani ZDUS-a samo pokrajinske zveze, in ne društva. Drugi spodrsljaj po Sedmakovem mnenju predstavlja ukazovanje "samostojnim organizacijam, kaj smejo in česa ne". Najhujši zdrs pa je po njegovih besedah zloraba javnih sredstev, namenjenih za reševanje stisk vseh starejših, kot "sredstvo za finančno izsiljevanje društev".

Sušnik za nastali položaj krivi Sedmaka

A Sušnik za nastali položaj krivi prav MZU in "njenega dosmrtnega predsednika" Sedmaka. Najprej poudarja, da je ljubljanska zveza edina od pokrajinskih zvez, ki se ni želela prilagoditi spremembam statuta krovne organizacije, sprejetih še v prejšnjem mandatu. Sedmaku očita, da dokumentov MZU-ja ni želel prilagoditi, zaradi česar so morali ugotoviti, da MZU ni članica ZDUS-a. Namesto da bi se pri MZU-ju obrnili na notranje organe, kot je častno razsodišče, pa so, tako Sušnik, raje prali umazano perilo v javnosti.

Podobno samovoljo Sedmaku očita pri odločitvi ZDUS-a, ki jo je podprl tudi delegat MZU-ja, da se letos ne pridružijo Festivalu za tretje življenjsko obdobje, temveč da nastopijo s svojim dogodkom Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki ga organizirajo skupaj z mladinskim svetom, Dijaško organizacijo in Študentsko organizacijo Slovenije. Razlogi za odstop od festivala za tretje življenjsko obdobje pa so bili, tako Sušnik, finančna in vsebinska razhajanja.

"Društva upokojencev kot pravne osebe se samostojno odločajo o tem, kje bodo sodelovala, a pri financiranju posameznih programov, ki jih organizira ZDUS, bomo dosledni in ne bomo dopuščali sedenja na dveh stolčkih, še posebno zato ne, ker je organizator F3ŽO zasebna družba, ki sledi predvsem ekonomskemu interesu, humanitarnega pa prepušča stihijskim pobudam, seveda s pomočjo nekaj članov ZDUS-a in MZU-ja kot nasprotnikov vsega, česar se loteva ZDUS," je ob tem zapisal Sušnik.

"Nepotreben razdor med upokojenci"

Sušnik je ob tem poudaril, da je bila prva prireditev Dnevi medgeneracijskega sožitja uspešna in so jo tudi bilančno zaključili s pozitivnimi številkami, čeprav "so podjetja iz Ljubljane našo prireditev bojkotirala, kar smo glede na vpliv, ki ga ima MZU na odločitve na ravni Mestne občine Ljubljana, tudi pričakovali".

Sušnik zato poudarja, da si morajo delegati MZU-ja za nastale razmere "naliti čistega vina" in premisliti o podpori predsedniku, "ki s svojo agresivnostjo povzroča kaotične in turbulentne odnose". To, tako trdi Sušnik, po nepotrebnem povzroča razdor med upokojenci in škoduje enotnosti upokojenske organizacije pri uresničevanju njenih ciljev, zato MZU poziva k ureditvi statusa v ZDUS-u.

Organizator obžaluje odločitev ZDUS-a

Organizatorji Festivala za tretje življenjsko obdobje so medtem sporočili, da "obžalujejo takšno ravnanje predsednika Sušnika, predvsem z vidika oviranja nastopa društvom upokojencev v kulturnem programu Festivala, ki jim nastop v hramu slovenske kulture, Cankarjevem domu, pomeni vrhunec letnega delovanja in ustvarjanja".