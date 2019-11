Država je z bančno sanacijo leta 2013 reševala bančni sistem, ki so ga zamajale posledice svetovne krize, predvsem prezadolženost gospodarstva in kopičenje slabih posojil v bankah, in tudi javne finance. Izvedla je izredne ukrepe, med katerimi je bila nadzorovana likvidacija Probanke in Factor banke, nato pa po obremenitvenih testih in pregledu aktive bank razlastitev delničarjev in imetnikov podrejenih instrumentov bank ter dokapitalizacija bank in prenos slabih terjatev na DUTB.

Nekdanji guverner Jazbec je že pred časom v DZ-ju zatrdil, da je bila sanacija bank leta 2013 cenejša kot katera koli druga možnost. Likvidacija omenjenih manjših bank je bila manj škodljiva možnost kot stečaj, saj so zmanjšali tveganja okužbe preostalega bančnega sistema. Foto: BoBo

Jazbec je bil kot prvi mož regulatorja – potem ko je bil med letoma 2003 in 2008 član sveta Banke Slovenije, je funkcijo guvernerja centralne banke nastopil julija 2013, šestletni mandat pa je predčasno končal marca 2018 – deležen precejšnjih kritik.

Pričal je že pred prvo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se je ukvarjala s sanacijo bank in jo je vodil Anže Logar (SDS), tokratna komisija, ki jo vodi Jernej Vrtovec (NSi), pa se osredotoča na prenos terjatev na DUTB in na dogajanje v samem DUTB-ju.

V živo

Do zdaj so zaslišali državnega sekretarja na finančnem ministrstvu v času sanacije bank Mitja Mavka, enega od takratnih izvršnih direktorjev DUTB-ja Janeza Škrubeja, takratna člana sveta Banke Slovenije Stanislavo Zadravec Caprirolo in Janeza Fabijana, takratna prva moža NLB-ja Janka Medja in Nove KBM Aleša Hauca ter takratno predsednico vlade Alenko Bratušek in takratnega finančnega ministra Uroša Čuferja.