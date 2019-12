Policija navaja, da so najpogostejši razlogi za poškodbe eksperimentiranje s pirotehniko, neodgovornost in neupoštevanje navodil proizvajalca. Foto: BoBo

Pirotehničnih izdelkov prve kategorije, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljeno prodajati mlajšim od 14 let, še opozarja policija. V prvo kategorijo med drugim spadajo pasje bombice in bengalske vžigalice.

Izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

Prodaja, posest in uporaba izdelkov 2. in 3. kategorije, kamor spadajo tudi petarde, je prepovedana. Prav tako predelava, lastna izdelava in preprodaja pirotehniških izdelkov. Predvidene globe znašajo od 400 do 1200 evrov, kazen pa lahko doleti tudi prodajalce pirotehnike, ki ne spoštujejo zakonskih predpisov.

Manj poškodb zaradi uporabe pirotehnike

Skupne dejavnosti policije, zdravnikov, inšpektorjev in gasilcev v zadnjih letih močno pripomorejo k temu, da se število nesreč zaradi pirotehnike zmanjšuje, je poročal Radio Slovenija. Leta 2010 je bilo telesnih poškodb 25, lani decembra pa so obravnavali 3 hude telesne poškodbe. Dva poškodovana sta bila mladoletnika.

Decembra svoje delovanje okrepi tudi inšpektorat za notranje zadeve, ki pri trgovcih preverja ustrezna dovoljenja, oznake in tudi morebitno prodajo nedovoljene pirotehnike, kot so petarde. Kot pravi inšpektor Igor Juršič, so lani ugotovili 18 kršitev prodaje pirotehničnih izdelkov, ki pa se niso nanašale na prodajo pod pultom oziroma prepovedano pirotehniko.

Če se ljudje odločijo za nakup pirotehnike, je pomembno, da kupijo izvirne izdelke pri pooblaščenih trgovcih. Potrebna je pozornost na oznako CE, ki zagotavlja varnost izdelka v skladu z evropsko zakonodajo, opozarjajo na policiji.