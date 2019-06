Luka Lukič je tudi sodelavec Multimedijskega portala RTV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO

Funkciji bosta opravljala v naslednjem štiriletnem mandatnem obdobju, do junija 2023, so sporočili iz sindikata.

Zavzemanje za izboljšanje položaja novinarjev in spoštovanje zakonodaje ter kolektivnih pogodb, ki urejajo njihov status ne glede na obliko zaposlitve, bo tudi v prihodnje vodilo reprezentativnega sindikata za novinarski poklic v državi, so zapisali.

V SNS ugotavljajo, da se sindikalna organiziranost in včlanjevanje v poklicni sindikat v zadnjem letu sicer hitro krepi. V aprilu se je nacionalnemu sindikatu pridružil še Dnevnikov sindikat. Skupaj tako sindikat beleži več kot 150 dodatnih članov, kljub temu, da se je članstvo osipalo zaradi odpuščanj, upokojevanja in še vedno visoke stopnje negotovih oblik pogodbenega dela, navajajo.

V sindikatu so sicer zaskrbljeni, da na nacionalni ravni ni kompetentnega in organiziranega delodajalskega zastopnika, s katerim bi lahko uredili prihodnje kolektivne standarde družbeno pomembnega poklica, njegove minimalne materialne in socialne okvire.

Raven obstoječih iz nacionalne kolektivne pogodbe je sindikatu sicer uspelo nadomestiti s podjetniškimi kolektivnimi pogodbami v Slovenski tiskovni agenciji, na Primorskih novicah, nacionalna kolektivna pogodba je veljavna v javni RTV Slovenija. Podjetniško kolektivno pogodbo so sklenili tudi na Delu, ki pa po navedbah sindikata ne dosega standardov nacionalne novinarske kolektivne pogodbe.

Napovedano prenehanje veljavnosti in uporabe hišne kolektivne pogodbe na Večeru in prenehanje veljavnosti na Dnevniku, pa zdaj resno ogroža položaj novinarjev v obeh medijskih hišah, ugotavljajo. Upravi namreč zavračata pogajanja, češ da bo čas za pogajanja šele po združitvi in prenosu poslov obeh družb v novo medijsko družbo. Skupščina SNS-a jih je zato ponovno pozvala k pogajanjem.

"Javnosti odgovoren novinarski poklic bo izpostavljen nadaljnji eroziji, če ga ne uredimo z nacionalno kolektivno pogodbo razširjene veljavnosti. Če na delodajalski strani ne bo volje, da poklic reguliramo socialni partnerji sami, vidimo edino možnost, da država s spremembo medijske zakonodaje stimulira delodajalce h kolektivnemu dogovarjanju," so zapisali.

Glede prihodnjega dela navajajo še, da se bo sindikat hkrati vključeval v prizadevanja drugih sindikatov in sindikalnih central na področju obnove in podpisov panožnih kolektivnih pogodb, kot doslej bo sodeloval z njimi tudi zoper prekarizacijo trga dela, še v tem letu pa pretehtal tudi možnosti povezovanja in pristopa k večji sindikalni centrali.