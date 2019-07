Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Nazarij, Tuhinja, Morija in Gornjega Grada, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri agenciji za okolje.

Na istem območju je bil pred tem danes ob 13.53 zmeren potresni sunek, magnitude 2,1.