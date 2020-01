Kljub umirjanju razmer v Iraku bodo umaknili slovenske vojake iz Erbila. Foto: BoBo

Sprva je bil predviden umik z nemškimi kolegi. Po zadnjih sredinih napovedih naj bi Irak zapustili ob 23. uri in prišli v nočnih urah v varno državo. Nemčija je ob 22. uri zaradi umirjanja razmer odpovedala umik svojih pripadnikov, tudi zaradi spravljivega nagovora Donalda Trumpa po iranskem napadu na ameriški bazi, je poročal Radio Slovenija.

Obrambni minister Karl Erjavec je že v sredo pojasnil, da bo Slovenija kljub temu umaknila šesterico vojakov, tudi zato ker je bila za 1. februar v vsakem primeru predvidena rotacija kontingentov.

"V zdajšnjih varnostnih razmerah se moramo hitro prilagajati spremembam, zato bomo zdaj pripravili različne predloge, upoštevali spremenjene razmere in ocenili situacijo. Pripadniki SV-ja so ostali na območju delovanja, so v redu, z njimi smo v stiku. Pripravljeni so na takojšen premik in tudi na to, da še nekaj časa ostanejo na območju delovanja," je v četrtek dopoldne za TV Slovenija povedal tiskovni predstavnik generalštaba Slovenske vojske Marjan Sirk.