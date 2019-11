NSi se želi premakniti proti sredini. Foto: BoBo

Temeljni program v NSi-ju prenavljajo, ker se je svet v zadnjem desetletju toliko spremenil, da je treba nasloviti nove tematike in najti rešitve za nove izzive, so pred kongresom pojasnili v NSi-ju. Med temi izzivi navajajo migracije, podnebne spremembe, digitalizacijo in nove tehnologije, varovanje okolja in demografske izzive. Kongresa se je sicer poleg 500 delegatov udeležilo še 100 do 200 drugih članov, kar po mnenju predsednika stranke Mateja Tonina predstavlja najboljši odgovor skeptikom do potez vodstva stranke. Stranka ima sicer trenutno okoli 9500 članov.

Med bistvenimi elementi prenovljenega programa so v stranki izpostavili človekovo dostojanstvo kot najvišjo vrednoto, iz katere so se razvile človekove pravice. V NSi-ju želijo graditi državo, kjer bo vsakdo imel priložnost za delo in ustvarjanje. S tem naj bi se v NSi-ju dokončno opredelili kot sredinska stranka.

"Krščanski demokrati ne moremo biti drugo kot sredina"

Kot je dejal Tonin, začetek današnjega kongresa pričakuje z dobrimi občutki. Pojasnil je, da je pred kongresom prekrižaril celotno Slovenijo. "Ljudje so bili zadovoljni s to usmeritvijo, podprli so jo. Povedali so, da krščanski demokrati po vrednotah in načinu delovanja ne moremo biti drugo kot sredina. Da je žalostno, da so nas v preteklih desetletjih odrivali na obrobje in nas skušali narediti za tujce v domači hiši," je dodal.

V NSi-ju so za današnji kongres pripravili posodobljen program, je za medije pojasnil podpredsednik NSi-ja Valentin Hajdinjak. V programu, ki so ga prav v Mariboru spisali pred 10 leti, določena področja, kot so trajnostni razvoj, digitalizacija in migracije, namreč niso bila tako dobro opredeljena. S prenovljenim programom se stranka po njegovih besedah ne odmika od krščanskodemokratskih vrednot, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, pravičnost in varnost. Hajdinjak je ob tem izrazil zadovoljstvo, da tudi po opredelitvi NSi-ja kot sredinske stranke med članstvom ni bilo večjih nasprotovanj, ampak "so ljudje to sprejeli dobronamerno in so se v tej sredini tudi prepoznali".