V NSi-ju menijo, da je nedopustno kaznovanje ljudi, ki rešujejo človeška življenja. Foto: BoBo

Kot je spomnil poslanec NSi-ja Blaž Pavlin, v javnosti močno odmeva nedavna prometna nesreča, v kateri je bil udeležen reševalec na motorju, ki je bil na nujni vožnji. Opozoril je, da ponesrečenemu reševalcu grozi zaradi prometnega prekrška kazen 250 evrov in pet kazenskih točk. To je po njegovih besedah nedopustno, zato so v zakonodajni postopek vložili dopolnitev zakona o pravilih cestnega prometa, ki sledi tudi pobudi sekcije reševalcev Reševalne postaje Ljubljana.

"V NSi-ju menimo, da je nedopustno, da je nekdo, ki rešuje človeška življenja, kaznovan za kršitev prometnih predpisov. Za prekršek dobi še kazenske točke, kar v skrajnem primeru pomeni, da lahko izgubi celo vozniško dovoljenje in zato ne more več opravljati svoje službe," je dejal poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek.

Zato predlagajo, da se zakon o pravilih cestnega prometa dopolni tako, da vozniki intervencijskih vozil na nujnih vožnjah ne bodo več kaznovani za prekršek, če bodo udeleženi v prometni nesreči.