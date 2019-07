Zastoj pred predorom Karavanke je na avstrijski strani dolg 5 kilometrov, zato ga občasno v smeri proti Sloveniji tudi zapirajo. Na slovenski strani pa je pred predorom nastal en kilometer dolg zastoj.

Na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje je v smeri proti Hrvaški nastal zastoj, ki je dolg 6,5 kilometra. Daljši zastoj je nastal tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in tudi na celotni zahodni ljubljanski obvoznici mimo Kosez do razcepa Kozarje.

Zastoji so tudi pred mejnimi prehodi Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Jelšane, Starod, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Prav tako so zastoji nastali na cestah Izola-Strunjan, Ilirska Bistrica-Jelšane in Lesce-Bled.