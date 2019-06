Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Na primorski avtocesti je zastoj nastal pred zaporo med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru, potovalni čas se po podatkih prometnoinformacijskega centra podaljša za 45 do 50 minut. Zastoj je tudi na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in razcepom Koseze proti Ljubljani, tam se potovalni čas podaljša za 30 do 35 minut.

Gneča je tudi na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 20 do 25 minut. Prav tako je zastoj nastal na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.

Na Gruškovju sicer osebna vozila za izstop iz države čakajo dve uri in pol, na mejnem prehodu Dobovec eno uro, na mejnem prehodu Jelšane pa pol ure. Za vstop v državo je polurna čakalna doba na mejnih prehodih Sočerga, Jelšane in Dragonja.

V Katoliški cerkvi namreč praznujejo praznik svetega rešnjega telesa in krvi oz. telovo, ki je med drugim v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem dela prost dan. Ker bodo imeli mnogi podaljšan konec tedna, se to pozna tudi na slovenskih cestah.

Danes popoldne pričakujejo tudi povečano število tovornih vozil pred prehodi z Avstrijo. Močno povečan promet v obratni smeri pričakujejo v nedeljo popoldne.

Zastoji zaradi podaljšanega konca tedna tudi na hrvaških avtocestah

Na hrvaških avtocestah je danes gneča proti obali zaradi podaljšanega konca tedna ob prazniku telovo. Na zagrebški obvoznici ob cestninski postaji Lučko so kolone proti morju dolge približno šest kilometrov, je poročal hrvaški avtoklub (Hak). Promet je povečan na avtocesti Zagreb‒Split v smeri morja.

Na cestninski postaji Lučko je kolona iz zahodne smeri od vozlišča Jankomir dolga približno dva kilometra, medtem ko je na vzhodni strani od vozlišča Buzin dolga šest kilometrov, je objavil Hak na svoji spletni strani. Poudarili so, da je zaradi gneče promet upočasnjen in so občasni zastoji približno dva kilometra tudi po cestninski postaji Lučko proti Karlovcu.

Kot so dodali, je promet povečan tudi na nekaterih mejnih prehodih s Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. Voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje ter bodo pozorni na varnostno razdaljo med vozili.

Na Hrvaškem je danes dela prost dan zaradi cerkvenega praznika telovo, v soboto bo državni praznik ob dnevu antifašističnega boja, prihodnji torek pa bo tako kot v Sloveniji dan državnosti, ki je tudi dela prost dan.

Iz javnega podjetja Hrvatske autoceste (Hac) so v sredo sporočili, da zaradi podaljšanega konca tedna povečan promet in gneče na avtocestah proti obali pričakujejo tudi v petek v popoldanskih urah ter v soboto dopoldne, ko bo na Hrvaško po pričakovanjih prišlo več tujih turistov.

V nedeljo popoldne, ko se bodo tuji gostje predvidoma vračali s počitnic, so gneče mogoče na avtocestah proti notranjosti države. Tam v torek popoldne pričakujejo gost promet zaradi vračanja hrvaških turistov, ki bodo končali podaljšani konec tedna.