Okoljski minister Jure Leben je ponudil svoj odstop. Foto: BoBo

"Okoljska politika je zame temelj vsake suverene države in tozadevno je okoljsko ministrstvo zame ključen državotvoren resor. Kot sem povedal ob prevzemu mandata, na področju varovanja okolja kot civilizacija pademo ali obstanemo. Ministrstvo za okolje in prostor je preveč pomemben resor, da bi ga pri izvajanju njegovega dela in poslanstva oviral takšen dvom, ki se je zdaj umetno zasejal vame. Kljub temu da je moja vest čista, pa je od mene kot ministra neodgovorno, da posredno ogrožam nujno kredibilnost resorja, ki ga vodim," je v pojasnilu, zakaj je ponudil svoj odstop, v sporočilu za javnost zapisal okoljski minister Jure Leben, ki meni, da je njegova ekipa na okoljskem ministrstvu naredila 'ogromno' in da 'ni niti pošteno niti odgovorno, da bi projekte, 'ki so ključni za Slovenijo dolgoročno, ovirala senca dvoma'.

Sporna dogovarjanja pri poslu z maketo

Premier Marjan Šarec bo svojo odločitev glede ponujenega odstopa ministra za okolje in prostor sporočil na novinarski konferenci ob 16. uri.

Dobro leto po predstavitvi makete drugega tira med Divačo in Koprom so se v medijih pojavila dopisovanja odgovornih za projekt, ki so razkrila, da je bil posel z maketo dogovorjen vnaprej. Vpleteni pa so odgovornost prelagali drug na drugega.

Dopisovanja razkrivajo, da so se dejavnosti o domnevnem dogovarjanju posla začele odvijati, še preden so bili objavljeni razpisi. Agencija Futura je tako osem dni pred razpisom za komunikacijske dejavnosti in 33 dni pred razpisom za maketo v kabinet takratnega premierja Mira Cerarja in na ministrstvo za infrastrukturo, ki ga je vodil Peter Gašperšič, njegov državni sekretar Jure Leben pa je bil vodja projekta drugi tir, pošiljala cenike.

Leben je kot glavno akterko razkritih obremenilnih dopisovanj glede makete označil Natašo Pelko, češ da je kot takratna predstavnica za odnose z javnostjo ministrstva za infrastrukturo delala na lastno pest. Pelkova pa je krivdo za afero prevalila na Lebna, takratnega vodjo projekta in zdaj ministra za okolje.

"Razumem tudi, da sem – četudi v jasni liniji poveljevanja ‒ danes najbolj prikladna tarča in žrtev jaz, četudi nedolžen po svojih in policijskih kriterijih. Ponujam se na tnalo in nakovalo ter pozivam h koncu te za las privlečene zgodbe. Naj zadnji vendarle ugasne luč," je še navedel Leben.

Posel preiskuje policija

Posel v zvezi z maketo drugega železniškega tira med Divačo in Koprom je pod drobnogled vzela policija, ki preiskuje domnevna kazniva dejanja med 1. julijem 2017 in 30. junijem 2018. V preiskavi so se znašli direktor direkcije za infrastrukturo in še trije uslužbenci direkcije, več medijev pa je v zadnjih dneh objavilo dokumente oz. spletna dopisovanja, ki kažejo, da so se pogovori glede posla vodili na precej višjih ravneh.

Pogovor Cerarja in Lebna

Predsednik SMC-ja Miro Cerar se je zjutraj že pogovoril z ministrom za okolje Juretom Lebnom, ki okreva v jeseniški bolnišnici. Ob 12. uri se bo Cerar sestal tudi s predsednikom vlade Šarcem, zatem pa podal izjavo medijem, so sporočili iz SMC-ja.