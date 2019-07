Londonski maraton velja za eno od šestih največjih dirk na kraljevi razdalji na svetu. Foto: AP

Številni tekači so bili namreč med tekom 28. aprila deležni nesramnih komentarjev delavcev ob progi, da so prepočasni in predebeli. To naj bi se dogajalo, ker naj bi delavci želeli čim prej odstraniti ovire in druge oznake na progi, počistiti in zaključiti delo.

Komentarji so bili uperjeni proti 200 tekačem, ki so za 42-kilometrsko razdaljo potrebovali sedem ur ali še več.

Nekateri takrat niti niso več vedeli, kam teči, saj so delavci že odstranili oznake na progi. Drugi so tekli skozi oblake čistil, saj so se proge že lotile čistilne ekipe. Skoraj vsi pa naj bi bili deležni posmehovanja delavcev različnih podizvajalcev, ki jih je najel organizator.

Kerrie Alridge took over nine hours to run the London Marathon.

Despite falling so behind that stewards had already starting packing up, she completed the race to raise awareness of miscarriage, and for her five ''angel babies.'' https://t.co/h2cphlF9Av

Credit: Kerrie Aldrige pic.twitter.com/m6H67JPIjz — ITV Wales News (@ITVWales) 03. maj 2019

Deveturni "sprehod"

Med njimi je bila tudi najpočasnejša tekačica na letošnji dirki 39-letna Kerrie Aldridge iz Cardiffa, ki je progo pretekla v devetih urah in 11 minutah. Deležna je bila komentarjev, kot so: "Če ne bi bila tako debela, bi lahko tekla" in "To je dirka, ne pa sprehod".

S progo se je sicer borila v dobrodelne namene, v imenu združenja za ozaveščanje o spontanem splavu - tudi sama jih je doživela kar pet, svojemu sinu sinu pa je s tem nastopom želela pokazati, da je v življenju mogoče vse.

Organizatorji so se ji zdaj opravičili in jo zdaj povabili, da se prihodnje leto znova udeleži dirke. "Ko sem prišla v cilj, sem si mislila 'nikoli več se ne grem tega', zdaj pa sem pripravljena poskusiti še enkrat," je dejala Aldrigeva. "Pričakujem, da se bodo oglasili tisti, ki bodo rekli, da si tega ne zaslužim. Ampak jaz bom prihodnje leto na startu. Pridno bom trenirala, da dokažem, da si to zaslužim," je dodala.

Organizatorji londonskega maratona so ob opravičilu obljubili, da bo na prihodnjih dirkah bolje poskrbljeno za najpočasnejše tekače. Med drugim se bo pospravljanje na progi začelo kasneje, organizatorji pa si bodo pri odrejanju čiščenja pomagali z zabeleženimi časi z okrepčevalnic.

Zmagovalec potreboval 2 uri in 2 minuti

Letos je 42-kilometrsko razdaljo v Londonu preteklo več kot 42.000 tekačev. Foto: EPA

Maraton v prestolnici Velike Britanije ob bostonskem, tokijskem, berlinskem, chicaškem in newyorškem velja za eno od šestih največjih dirk na kraljevi razdalji na svetu.

Letos je 42-kilometrsko razdaljo v Londonu preteklo več kot 42.000 tekačev.

Najhitrejši je bil Kenijec Eliud Kipchoge, svetovni rekorder na maratonski razdalji. Ta je s časom 2:02:37 dosegel drugi najhitrejši čas v zgodovini človeštva, zaostal je le za lastnim svetovnim rekordom 2:01:39 iz Berlina septembra lani.