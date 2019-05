Vrtec Pikapolonica v naselju Brezje - Žabjek. Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović

Meta Potočnik, ravnateljica krovnega vrtca Pedenjped, ki deluje v Novem mestu, je pojasnila, da so pred približno poldrugim mesecem prejeli anonimno prijavo in nemudoma ukrepali po postopku, kot ga predvidevajo zakonodaja in vsi pravilniki. Ker postopek še ni končan, ga podrobneje ne morejo komentirati, je pa potrdila, da je trenutno uslužbenec na bolniškem dopustu.

O dogodku so obvestili tudi Mestno občino Novo mesto in svet zavoda. Ravnateljica je ob tem poudarila, da delo v vseh vrtčevskih enotah Pedenjpeda poteka normalno. Glede delovanja enote Pikapolonica je poudarila, da ta v zadnjem obdobju deluje "izjemno dobro", zadnja leta pa se krepi tudi zanimanje staršev za vpis otrok. Vpisali bi lahko namreč več otrok, kot so zmogljivosti te vrtčevske enote.

Vrtec pomemben za učenje slovenščine predšolskih otrok

Starši romskih otrok z vrtcem Pikapolonica vse bolje sodelujejo, posebej pa je razveseljivo to, je ocenila ravnateljica, da vpisujejo mlajše otroke, kot so jih vpisovali pred leti. Zdaj starši vpisujejo že štiriletnike in ne zgolj otrok pred vstopom v osnovno šolo. Prej ko romski otroci začnejo obiskovati vrtec, bolje se naučijo slovenščine pred vstopom v šolo.

"Vrtec deluje dobro, pozitivno in če se zgodi kar koli neljubega, to ne vpliva na kakovost njegovega dela," je še opozorila Potočnikova. Po njenih podatkih imajo v vrtčevski enoti Pikapolonica v romskem naselju Žabjak - Brezje sicer v tekočem šolskem letu vpisanih 28 otrok, povprečno pa jo dnevno obiskuje 15 malčkov. Za te skrbijo tri strokovne delavke in Rominja, zaposlena prek javnih del.